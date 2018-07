Trasplantaron a joven con fibrosis quística: Su estado es crítico

Natalí Maidana (15), la adolescente cordobesa que padece fibrosis quística, estaba en estado "crítico" ayer a la noche tras ser trasplantada en la Clínica de la Santa Casa de la Misericordia, en Porto Alegre, Brasil, según confirmó Carlos Nayi, abogado de la familia.



La compleja intervención estuvo a cargo del médico José Luis Peixoto Camargo y requería el trasplante de lóbulos pulmonares que fueron donados por Ivana de Asís, su mamá, y por Hugo Héctor Maidana, su papá.



La intervención duró más de 10 horas y se complicó debido a un cuadro de sepsis. "Está con soporte hemodinámico, sostenida por drogas y dormida. La situación es complicada. Está peleando por su vida", indicó anoche Nayi.



Según relató el abogado, la extracción del lóbulo pulmonar de la mamá y la reinserción en el pulmón derecho de Natalí era lo más delicado, por tratarse del pulmón más afectado. Esta etapa se realizó con éxito.



Pero luego el procedimiento se complicó y se extendió más horas que lo habitual. En otros casos, estas intervenciones no duran más de cinco horas.



Natalí ya tenía muy afectados sus pulmones, con apenas un 10 por ciento de su capacidad respiratoria. Además, llegó a Brasil con una infección grave, por lo que se tuvo que demorar el trasplante.



La familia debió recurrir a la Justicia para agilizar el viaje a Porto Alegre (Brasil) para hacer efectivo el trasplante. "Lo más preocupante es que anoche (por el domingo) Natalí empezó a saturar con dióxido de carbono en cantidades superiores a lo normal. Entró al trasplante con lo justo", valoró Nayi.



Recurso de amparo



El 26 de junio pasado, Natalí viajó a Brasil en el avión sanitario del Gobierno cordobés con sus padres y donantes para ser sometida a un trasplante bilateral de pulmón con donante vivo. El viaje se concretó luego de que la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 resolvió hacer lugar a un recurso de amparo y exigió a la Nación, a la Provincia y a Apross -de la que es afiliada- que asumieran todos los costos de la intervención.



Ivana había contado que la adolescente fue diagnosticada desde su nacimiento, que tuvo una infancia muy linda, pero que en los últimos años su salud sufrió un rápido deterioro.



Con el empeoramiento, "su vida quedó paralizada": la niña tuvo que abandonar la escuela para pasar buena parte de su tiempo internada o recluida en su hogar con cuidados especiales.



La enfermedad

La fibrosis quística es una enfermedad crónica poco frecuente, que se detecta tempranamente y que afecta a los pulmones y al sistema digestivo. No tiene cura y sólo se pueden tratar los síntomas.



Trasplante. Un decreto firmado por la expresidenta Cristina Fernández en 2012 habilitó el trasplante de pulmón con donantes vivos en el país. Sin embargo, el abogado de la familia explicó que la práctica no pudo realizarse y la única opción era la de Porto Alegre.

