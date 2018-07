Pedirán hoy en Buenos Aires la liberación de Nahir Galarza

Policiales Las estrategias de abogados de Nahir para frenar viralización de un video íntimo

Bajo consignas como "Muerte al macho no es solo una metáfora, el miedo va a cambiar de bando", un grupo feminista convocó para este martes a una marcha a favor de Nahir Galarza, la joven de 19 años condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo.La marcha convocada por el grupo autodenominado "Todo presx es políticx" tendrá lugar frente a la Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, en Buenos Aires, a las 18:30 con el objetivo de exigir la "inmediata libertad" de la joven.La convocatoria del grupo feminista, que cargó contra la "violencia heteropatriarcal" y el "feminismo hegemónico", generó una fuerte polémica en especial en las redes sociales, en momentos en que el caso recobró notoriedad ante las noticias sobre la circulación del video íntimo de Galarza y Pastorizzo.Para la grupo, "en los últimos seis meses, Nahir Galarza sufrió una auténtica caza de brujas protagonizada por los medios de (in)comunicación, el poder judicial y la comúnmente denominada 'opinión pública'"."Ya condenada socialmente antes del juicio, Nahir recibió lo que muchxs entendemos como una 'condena ejemplar' que pretende aleccionar a lesbianas, travestis, trans, no binaries y mujeres que sufrimos a diario la violencia heteropatriarcal", señalaron."La violencia cruzada no existe: la violencia construida y legitimada socialmente la ejercen los varones heterosexuales como Fernando Pastorizzo", sostuvieron.Y agregaron: "Queremos estar del lado de las malas, las criminales, las sacaditas, las 'locas de mierda', las que fueron abandonadas por sus amigas y su entorno, las que nadie quiere apoyar, las que no garpan para el feminismo hegemónico, las que no pueden ser capitalizadas ni quedan bien en las pancartas"."'Muerte al macho' no es solo una metáfora, porque el miedo va a cambiar de bando cuando nuestra praxis política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana, el bien común, la moral cristiana, la legalidad burguesa, la política tradicional y todo lo aceptable para el heterocapitalismo", concluyeron.