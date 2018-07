Joel tiene 12 años, padece cáncer de médula ósea y necesita ayuda

El niño, oriundo de Firmat, vive en la ciudad de Santo Tomé, junto a su madre y sus cuatro hermanos.



Elba Acosta, su mamá, contó a UNO Santa Fe que el tratamiento del mayor de sus hijos puede demandar entre ocho meses a dos años. "Esta semana le realizaron una punción de la médula y otra del pulmón", cuenta. La intervención se realizó para determinar si la médula está o no dañada".



Además desde hace varios días y como consecuencia de altas y bajas en su salud, como cuadros de fiebre alta, Joel no ha podido recibir su tratamiento de quimioterapia.



Hasta el momento del diagnóstico, Joel era un chico "como todos", cuenta su mamá, cursaba el sexto grado en la escuela Ignacio Crespo de Santo Tomé, jugaba a la pelota con sus amigos y cuidaba a sus hermanos.



"Es un alumno muy bueno, los profesores vinieron a visitarlo y sus compañeros le envían sus mensajes", relata su mamá orgullosa.



A pesar del proceso que está atravesando, Joel no pierde la sonrisa; su rutina es limitada, todos los días se levanta con buen ánimo, toma la leche y su medicación.



Los síntomas que revelaron la enfermedad empezaron a manifestarse en febrero de este año, cuando el niño registró fiebre alta. "Le dolía la panza, tenía inflamado el vaso", relata la madre.



A medida que su cuadro empeoraba también lo hacían los síntomas, ya que llegó a sangrar por las vías nasales.



En ese momento fue derivado al Hospital de Niños, en donde le llevaron a cabo los estudios que diagnosticaron el cuadro actual.



Día a día su madre acompaña a Joel en su estadía en el nosocomio mientras sus cuatro hermanos menores quedan al cuidado de su tía. Elba solo tiene tres horas para poder visitar a los más chicos y viajar desde barrio Roma hasta Santo Tomé. Separada de su marido y ante la falta de recursos solicitó la colaboración para salir adelante mediante la donación de alimentos, pañales y elementos de higiene, entre otros. Aquellos que deseen colaborar podrán hacerlo contactándose a través del perfil de Facebook: "Joel Arce, todos por Joel".