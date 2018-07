Volvió a desaparecer argentino que fue hallado en Perú tras 15 años de búsqueda

Estuvo perdido 15 años, apareció en Perú y tras su regreso a la Argentina volvió a desaparecer. Ariel Diego Naser ingresó esta mañana al Hospital Muñiz, en Capital Federal, donde iba a recibir atención médica y psicológica, pero los médicos lo perdieron de vista minutos después de las 16.



Así lo pudo saber TN.com.ar, luego de hablar con Martín Ángeles, la persona que lo llevó hasta este centro de atención médica. "Fui a comprar comida después de horas de acompañarlo y cuando volví al lugar nadie sabía dónde estaba", expresó.



El joven argentino desapareció tras dejar su casa el 14 de enero del 2003, cuando tenía tan solo 15 años. El 13 de junio de este año, fue encontrado por una mujer en Perú, quien lo trasladó hasta la embajada argentina en ese país. Allí lo reconocieron e iniciaron los trámites para enviarlo de regreso a Buenos Aires. En todo este tiempo, se cree fue privado de su libertad por un travesti con el que vivió hasta el año pasado, cuando falleció.





Una vez en Capital Federal, recibió la ayuda de un grupo de persona de que de forma desinteresada, entre ellas Florence Arce Ross, la mujer que lo encontró en Lima, iniciaron los trámites para otorgarle un DNI y comenzar un tratamiento médico en alguna institución de la Ciudad. El Ministerio de Desarrollo le encontró un sitio en el Hospital Muñiz, en el que iba a quedar internado desde hoy.



Ariel no tiene contacto con su familia, excepto una hermana que lo visitó en Perú pero que dijo no poder alojarlo en la Argentina, por lo que debió hospedarse en un hotel de Congreso hasta su ingreso al hospital.



La persona que lo llevó hasta allí fue Martín Ángeles, quien estuvo con él hasta las 15.30. En ese momento fue a buscar un poco de comida, y cuando volvió Ariel Diego Naser ya no estaba. Los médicos no tenían información sobre su paradero y según pudo saber este medio, vestía un pantalón de jogging gris, un buzo del mismo color, una campera negra y unas zapatillas oscuras. Tiene una cicatriz en la frente y una herida en su ojo derecho.