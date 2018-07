Crearon la red nacional de Cooperativas de Cuidadores Domiciliarios

La creación de la red tiene como objetivo fomentar el trabajo calificado, autogestivo, sostenible y equitativo de proyectos cooperativos de cuidadores domiciliarios y estimular la oferta de un servicio de calidad a la sociedad.



Para eso, según informó Conarcoop en un comunicado, "se buscará transmitir conocimiento teórico y práctico cooperativo, dirigido a grupos de cuidadores domiciliarios con título habilitante, que pudieran sentirse atraídos por un sector ético y participativo, para que puedan organizarse de manera cooperativa".



En la última Encuesta Nacional de Hogares 2011, un 36% de la población adulta total considera su salud como mala o regular, mientras que un porcentaje algo mayor manifiesta dificultad en realizar sin ayuda las actividades de la vida diaria.



La mayor incidencia de limitaciones se da en la movilidad (casi un 29% manifiesta tener problemas, y un 1% no puede realizarlas).



Luego le siguen las actividades relacionadas con el cuidado de la casa (un 16% tiene limitaciones y un 2% no las puede hacer).

Finalmente, el 5% tiene dificultades en su cuidado personal y un 1% no puede llevarlo a cabo, por lo que este tipo de situaciones lleva a la necesidad de contar con personal de apoyo.



"Dada esta realidad, surge la necesidad de promover a las cooperativas de cuidadores domiciliarios y fortalecer la prestación del servicio", señalan desde Conarcoop que trabajaron en el proyecto con el apoyo de la Universidad de Tres de Febrero y Fedecoba.



Y agregaron: "Resulta necesario trabajar en pos de la perdurabilidad en el tiempo de cada cooperativa, estimular su crecimiento y desarrollo de capacidades, frente a los posibles cambios sociales y económicos".

