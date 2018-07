"Recetas falsas" para comprar psicotrópicos en farmacias: hubo varios casos

La responsable del área de Farmacia del Ministerio de Salud, Cristina Colino, detalló aque se realizó una denuncia en la Justicia por la aparición de "varios casos de recetas falsas" en donde se ha intentado comprar psicofármacos en farmacias de Entre Ríos.. "A este trabajo lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tratando de controlar la dispensa, tanto en las inspecciones como en los trabajos que hacemos en la oficina, respecto de psicotrópicos y estupefacientes", aseveró. "Según nuestros propios controles, detectamos que habría recetas de médicos `truchos` con matrículas inexistentes. Se procede a alertar a las farmacias y después con algunas en particular, tratando de hacer un trabajo más fino", acotó Colino.En las poblaciones chicas se sabe cuáles son los médicos de sus pueblos, pero en las ciudades grandes, a veces es más complicado.", aseveró la profesional.Asimismo, dijo que en el caso particular que fue detectado en las últimas horas,".. Muchas veces son ellos que se comunican con nosotros. Ellos pueden acceder al listado de médicos matriculados de nuestra provincia, vía web. En Entre Ríos no pueden ejercer médicos matriculados en otra provincia, solo en la nuestra"."Desgraciadamente, como el caso detectado en los últimos días, hay muchos en la provincia". Afirmó Colino.