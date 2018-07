La nueva versión de la canción "Arroz con leche" que desató diversas opiniones

"Arroz con leche" es una de las canciones infantiles más conocidas de todos los tiempos. Pero también contiene una letra machista que no refleja en nada la perspectiva de género de la sociedad.En ese sentido, se hizo viral una cartulina pegada en la cartelera de una escuela (no trascendió el nombre) con una letra modificada del clásico infantil.Así, el "Arroz con leche", en la que se habla de una chica "que sepa coser, que sepa bordar", ahora marca lo siguiente: "Yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar". Y sostiene: "Que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!".La letra tradicional dista mucho de la canción ahora reversionada en forma artesanal, publicó. "Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo", indica la letra original de un autor anónimo.