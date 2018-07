Convocan a una marcha por la "absolución y libertad para Nahir Galarza"

Policiales El camino judicial de Nahir Galarza tras la condena puede durar hasta tres años

Policiales Ex juez explicó por qué Nahir Galarza podría pasar toda su vida en la cárcel

Sociedad Un mensaje de apoyo para Nahir Galarza publicado por su Club de Fans

Bajo el título "Absolución y Libertad para Nahir Galarza", lanzaron una convocatoria para el próximo martes a las 18.30 horas, frente a las puertas de la Casa de Ríos, ubicada en calle Suipacha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La insólita iniciativa que cuestiona la condena a perpetua por el crimen del joven Fernando Pastorizzo, propone la realización de stencils y una pegatina "por la libertad para Nahir y todas las presas por defenderse"; y luego "una ronda de lectura "Te creemos porque sabemos" -Cartas a Nahir Galarza".. Se montó un auténtico show mediático con la intención de estigmatizarla exponiendo su intimidad, prácticas sexuales, videos, fotografías, testimonios de "amigxs", pericias psiquiátricas y psicológicas que le realizaron, audios y mensajes de whatsapp entre otros".. ¿Cuantos femicidas sin antecedentes y con buena conducta durante su encierro terminan con una condena a perpetua? El ensañamiento es evidente", reprocharon a la vez que ubicaron el crimen de Pastorizzo producido por dos disparos del arma reglamentaria del oficial Marcelo Galarza -realizados uno por la espalda y otro como un remate al joven ya tendido en el suelo- como una consecuencia en un contexto de violencia de género, lo cual fue desestimado por el tribunal que le asignó la pena máxima del Código Penal Argentino a Galarza., afirmaron."Porque creemos que", argumentaron los organizadores."Porque la "violencia cruzada" no existe:cis heterosexuales como Fernando Pastorizzo. Porque la autodefensa es mucho más que la "legítima defensa" que contemplan las leyes. Porque teniendo todas las de perder, nos defendemos como podemos y cuando podemos", justificaron.Y continuaron enumerando las razones que movilizan el reclamo: "Porque no somos ni queremos ser jueces ni policías, pero si fuimos víctimas de distintas violencias y sabemos lo que es sentirse acorraladx, aisladx , desesperadx ,abandonadx y sin salida gracias a ese ideal de amor construido por el heteropatriarcado. Porque si bien no creemos en el montaje mediático, tampoco le bajamos el precio a la violencia psicológica y su inmensa capacidad de dañarnos subjetiva y emocionalmente"."Porque queremos estar del lado de las malas, las criminales, las sacaditas, las "locas de mierda", las que fueron abandonadas por sus amigas y su entorno, las que nadie quiere apoyar, las que no garpan para el feminismo hegemónico, las que no pueden ser capitalizadas ni quedan bien en las pancartas. Porque "Muerte al macho" no es solo una metáfora, porque el miedo va a cambiar de bando cuando nuestra praxis política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana, el bien común, la moral cristiana, la legalidad burguesa, la política tradicional y todo lo aceptable para el heterocapitalismo", agregaron."Por la inmediata absolución y libertad para Nahir Galarza y todas las presas por defenderse, convocamos el martes 10 de julio a las 18:30 hs a concentrar en la Casa de la Provincia de Entre Ríos (Suipacha 844)", cerraron.