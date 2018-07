Video y fotos: Cayó un puente y descarriló un tren de carga con 40 vagones

Una formación ferroviaria se descarriló está madrugada al desplomarse la estructura del puente que une Coronda con Arocena. El tren transportaba 66 mil kilos de soja en 40 vagones. No hubo heridos. pic.twitter.com/zCRu4B9QoV — Cristián Ferreyra (@cmferrey) 5 de julio de 2018

Impactante descarrilamiento de un tren entre Coronda y Arocena. El accidente de la formación se produjo a la altura del kilómetro 413 de la Ruta Nacional 11.Una locomotora de Belgrano Cargas que viajaba con 40 vagones cargados con soja descarriló, este jueves por la mañana entre las ciudades santafesinas de Arocena y Coronda, ya que un puente sobre el que pasaba se encontraba en reparación.El accidente ocurrió de la a formación, ocurrió a alrededor de las 6 de este jueves, en el kilómetro 413 de la Ruta Nacional 11.El maquinista nunca fue avisado de la obra, por lo que recién advirtió la situación al llegar a la zona y no hubo forma de frenar el paso. La formación se desarmó y unos ocho vagones se derrumbaron.Afortunadamente, no hubo heridos, aunque sí pérdidas materiales: la carga de soja, más el costo de reparación del ferrocarril. El tren había salido desde la ciudad de Santa Fe con destino a Timbúes.Vale destacar que la circulación debió estar interrumpida debido a que se realizan trabajos para reparar y cambiar las vías.Al parecer, las vías no estaban habilitadas para ser usadas y habría existido un problema de comunicación y logística en Belgrano Cargas.Según indicó, se estaba trabajando en el acondicionamiento de uno de los puentes que sostiene la vía del ferrocarril. Según la empresa encargada de las obras, Belgrano Cargas estaba advertida de que se necesitaban 48 horas (miércoles y jueves) para esas tareas.