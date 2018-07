Que brille el amor: Una mujer fue seleccionada para adoptar a tres hermanitas

Una mujer de una ciudad de Córdoba resultó elegida como potencial madre adoptiva para las tres hermanas de 9, 13 y 15 años nacidas en el cordón industrial que estaban a la espera de una familia. Sobre 266 postulantes que respondieron a la convocatoria lanzada por la provincia, la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia elevó al juez de Familia de San Lorenzo Marcelo Escola un primer listado con posibles adoptantes y de esa selección surgió el nombre de esta mujer,. El primer encuentro entre ella y las chicas se dio el lunes pasado en un "espacio lúdico" de la ciudad de Rosario. YLa convocatoria nacional para hallar un hogar a las hermanitas, llegadas a esa instancia tras una infancia de extrema vulnerabilidad y actualmente alojadas en una institución, fue lanzada por Santa Fe a principios de mayo pasado, una vez agotadas las vías del Registro Unico de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia y la red federal de registros.Era la segunda vez que el Estado santafesino tomaba una medida de ese tipo, abierta a todo el país, y la respuesta volvió a ser como la primera, muy contundente: en poco tiempo se anotaron como candidatos a madres o padres adoptivos 133 matrimonios, 33 parejas en unión convivencial, 66 personas solteras, 21 divorciadas, 7 separadas y 5 viudas."Se inscribió gente de la mayoría de las provincias argentinas", contó ayer el titular de Gestión Pública santafesina, Matías Figueroa Escauriza.El juez de Familia de San Lorenzo, a cargo del trámite judicial, aclaró además que ningún estado civil ni condición u orientación sexual resultó excluyente: "Personas solas, en pareja, casadas, en unión convivencial de distinto o el mismo sexo, todos estaban en condiciones de adoptar".Lo cierto es que de ese cúmulo de legajos -algunos de los cuales desistieron luego de presentarse- al juez Escola le llegó una primera remesa de siete, oriundos de distintas localidades de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.Elegir entre todos ellos fue una "decisión difícil", contó.Aun así,. De hecho, la ahora firme candidata a convertirse en mamá adoptiva "llevaba muchísimo tiempo" inscripta en el registro cordobés de adopción, pero sin éxito (hasta sufrió una traba burocrática porque le habían consignado mal un dato de su identidad), recordó el juez.En los encuentros previos con el equipo de profesionales del juzgado la mujer refirió incluso haber participado de "varias situaciones de contacto con chicos en condición de vulnerabilidad", por lo que había viajado a otras provincias, e incluso contó que. "Todo eso expresaba un anhelo muy potente", dijo Escola.Con esas evaluaciones previas,. De ese "primer contacto", planeado en un "espacio lúdico y amigable" (un museo rosarino), los psicólogos y trabajadores sociales del Ruaga y del área de Niñez provincial se llevaron la mejor impresión, sostuvo Figueroa Escauriza."Todo estuvo muy bien, la verdad es que fue muy positivo:", detalló el funcionario, algo que no tendría por qué haberse dado naturalmente así y de hecho no siempre ocurre, pero que esta vez en efecto se dio.No hay que olvidar queEse deseo parece haber encontrado eco."Estas situaciones son muy sensibles, hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos del proceso de vinculación porque es un momento crítico", advirtió Figueroa Escauriza.El juez adelantó que al término de la feria judicial de invierno se tramitará la guarda preadoptiva y en un plazo no mayor a seis meses, si todo va bien, podrá gestionarse la adopción plena.. Y sobre todo parece haber dejado claro que tiene disponibilidad de eso que a las nenas les falta y tanto anhelan: amor.