Un romántico: le confesó su amor con un mensaje en un resumen de la facultad

Situación: leyendo resúmenes que me paso un compañero en medio de una crisis pre parcial

. El compañero de María del Mar decidió expresar sus sentimientos a través de un texto que incluyó en los apuntes que le había prestado." se podía leer en el título del párrafo que estaba leyendo María la noche anterior a un examen.Sin embargo, conforme fue avanzando la lectura, la joven se encontró con algo inesperado. Al parecer, su compañero no pudo contener un día más sus sentimientos y decidió expresarle su amor en el resumen que le había prestado.", comienza la declaración."No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa, el 'no' ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana", agregó.", cierra el joven un poco avergonzado, un poco envalentonado.Lejos de correr hasta los brazos del romántico, María del Mar actuó como cualquier millennial: tomó una fotografía del mensaje y lo compartió en las redes sociales.. Efectiva o no, la propuesta del joven se viralizó rápidamente en las redes sociales.