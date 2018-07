La emoción de la mamá de Justina: "Hoy transformamos el dolor en alegría"

"Lo vivimos con mucha emoción y angustia. Hace siete meses Agustina partió y hoy es un día que es inexplicable. Lo que ella ha logrado es increíble. No me queda otra que recordar a Justina con una sonría por lo que nos dio", dijo Paola, madre de la nena, quien estuvo presente junto a su marido, Ezequiel, en la sesión en Diputados.", dijo la mujer a los medios, muy emocionada. "Nuestra hija nos pidió que esto fuera para todos", contó más adelante. Y agregó: "Todo tenía un porqué, hoy transformamos el dolor en alegría. Si bien no es fácil vivir con su ausencia".Sobre la ley, Paola reflexionó: "El precedente para que se aprobara la ley lo marcó mi hija. Es lamentable que alguien tenga que morir para que una sociedad se despierte. Por otra lado es gratificante en el dolor incluso que haya sido mi hija".Justina Lo Cane murió esperando un corazón el año pasado en la Fundación Favaloro. Aguardaba la intervención desde hacía 4 meses y estaba internada, pero el órgano no llegó y su estado de salud se fue debilitando.Su familia había publicado en Facebook una carta en la que destacaban que