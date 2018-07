La última foto de Fernando Pastorizzo y el mensaje de Nahir tras el crimen

Policiales Cómo reaccionó Nahir Galarza ante la condena y el mensaje de su madre

La tarde anterior a la que Fernando Pastorizzo fuera asesinado de dos balazos por parte de Nahir Galarza, en Gualeguaychú hacía un calor de novela. 28 de diciembre, pleno verano, una gran cantidad de chicos entrerrianos caminaban por la costanera al borde del río Uruguay. En eso mismo estaba él junto a su mejor amigo, Juan Cabrera. Mientras tomaban mate, uno de los dos levantó la vista y miró el cielo:- Mirá esa nube, boludo. Tremenda- ¡Si! Es para sacarle una foto"Era un cielo espectacular, amenazaba una tormenta, pero justo volvió a aparecer el sol. Me acuerdo de todo, como si fuera hoy. Estábamos ahí porque nos habíamos juntado para charlar sobre el departamento en el que íbamos a vivir en Paraná. Queríamos estudiar la licenciatura en Administración de Empresas y pensábamos mudarnos para allá".Juan no sólo era amigo de Fernando, sino también es primo de Nahir. "El era mi hermano", dice y de esa manera explica el motivo por el cual no se negó a declarar cuando lo citaron y le dijeron que podía no hacerlo debido a la relación parental que lo unía a la imputada.Los seguidores de Nahir Galarza que vieron aquella historia de Instagram nunca imaginaron que, en realidad, uno de los protagonistas de la foto estaba muerto. La publicación, que la joven subió a las redes la mañana del 29 de diciembre, se compartió tan solo horas después del asesinato a balazos de Fernando Pastorizzo, en manos de quien hasta ese día era su novia. Y tras hacerlo, le dejó un mensaje: "Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel".Según la investigación, tras matar a su novio, Nahir volvió a su casa, guardó la pistola 9 mm en la funda de su padre y se fue a dormir. Incluso, Galarza, trabajó durante el primer turno con el arma en la cintura.