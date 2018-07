Empresa que busca al ARA San Juan advirtió: "la misión peligra por dilaciones"

La empresa española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L., pre adjudicada por el Estado argentino para la tarea de búsqueda del submarino ARA San Juan, advirtió que el proceso de contratación "ha ingresado en un contexto de dilación y burocracia administrativa que pone en riesgo el éxito de la misión".



"Pese a haber presentado toda la documentación exigida en el pliego de licitación en tiempo y forma, así como los avales que le permiten realizar la tarea, el proceso ha ingresado en un contexto de dilación y burocracia administrativa que pone en riesgo el éxito de la misión", indicó la compañía en un comunicado.



Ante la multiplicidad de versiones, la firma señaló además que fue objeto de "una impugnación no válida", puesto que "jamás se concretó el sustento económico requerido", y que además está "plagada de argumentos falsos destinados a sembrar dudas y generar desinformación ante un tema de alta sensibilidad para toda la sociedad, pero especialmente para los familiares de los tripulantes".



Al mismo tiempo, Igeotest Geociencias y Exploraciones SL informó que el domingo último venció el plazo legal de su oferta, por lo cual resolvió extender la misma 15 días más, pero que "pese a todo, desde el Ministerio de Defensa no se han comunicado con la firma, siendo éste el único interlocutor válido".



"Más allá de las particulares circunstancias y especulaciones que han tenido lugar en los últimos días, la compañía está convencida de haber presentado una propuesta sólida y solvente, de forma legítima y honesta. La empresa ratifica su voluntad de seguir adelante con el proceso y confirma su capacidad para iniciar la misión en tanto las autoridades argentinas lo dispongan", señaló.



Y resaltó que gracias a su especialización en el estudio de suelo y subsuelo marino y terrestre, cuenta "con una experiencia de más de 25 años" y está dotada de "los medios y del personal altamente calificados para llevar adelante" la búsqueda del ARA San Juan, desaparecido en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo.



La semana pasada, un grupo de mujeres y familiares de los tripulantes del submarino desaparecido montaron un acampe en la Plaza de Mayo para pedir al Gobierno que acelere el proceso de adjudicación de la licitación a la empresa española, que tiene previsto un plan de rastreos que llegarían hasta los 1.200 metros de profundidad, en el talud donde se supone habría caído el submarino el 15 de noviembre pasado.



Sin embargo, el diario Perfil informó poco después que la Oficina Nacional de Contrataciones había emitido un dictamen categórico que confirmaba irregularidades sobre la compañía del argentino Marcelo Devincenzi, elegida para encarar las tareas de rescate.



"En virtud de todo lo señalado y considerando que IGEOTEST GEOSCIENCES SL (B-17511940) e IGEOTEST GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES SL (B-55178248) son personas jurídicas distintas, se entiende que existe un error esencial en la oferta, motivo por el cual esta Oficina Nacional considera que esta cuestión no es susceptible de subsanación, conforme lo establecido en el artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16", sostiene el documento al que accedió Perfil.