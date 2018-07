Fotos: La temperatura llegó a -17º en Esquel y se congeló la laguna "La Zeta"

Laguna congelada

Las bajas temperaturas de las últimas horas (hasta -17°C) congelaron la laguna "La Zeta" cerca de Esquel (Chubut). Impresionante postales. ???

Vía @balestrajuanok pic.twitter.com/G6HFEzkgYz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 3 de julio de 2018

Calles y veredas congeladas

Tres ciudades de Chubut se ubican este martes por la mañana entre las cinco localidades con temperaturas más bajas del territorio continental argentino, según el ranking que actualiza hora a hora el Servicio Meteorológico Nacional.Esquel, por segundo día consecutivo, se ubica como la ciudad más fría de Argentina, con una temperatura de -15.9º a las 8 de la mañana, en tanto El Calafate (Santa Cruz) registraba a la misma hora una temperatura ambiente de -10.6º y una sensación térmica de -13.9ºEn el tercer puesto del ranking de temperaturas de acuerdo a los registros de las 8 horas de hoy se ubica Puerto Madryn con -8.8º de temperatura, pero en ese caso la sensación térmica indicada llega a -15.2º y Trelew se ubica en el cuarto lugar con -8º de temperatura ambiente.Dentro de las cinco ciudades más frías también se encuentra la rionegrina San Antonio Oeste con -6.7º de temperatura ambiente y -12.2º de térmica.Producto de las bajas temperaturas de las últimas horas, que alcanzaron los -17°C, congelaron "La Zeta", cerca de Esquel. Se trata de la laguna más cercana a la ciudad y desde siempre ha sido un rincón natural aprovechado por vecinos y turistas. Desde el año 2013 está en vigencia la ordenanza que declarase, Reserva Natural Urbana el área de la Laguna La Zeta, con un Manejo equiparable a la categoría de "paisaje protegido".Este martes, a las 17 horas, el ranking de temperaturas más bajas que realiza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicaba a Esquel en primer lugar con -6.9 grados bajo cero.El termómetro alcanzó los 17º bajo cero a las 7 de la mañana del lunes tras la nevada del sábado y el hielo que se formó en la vía pública. La precipitación nívea fue el sábado, y el domingo el frío azotó la zona congelando calles y veredas.El abrigo no alcanzó a ser un buen aliado de quienes salieron temprano a iniciar sus actividades, ya que la temperatura extremadamente baja no dio tregua. Hacia los barrios solo se observa ahora un extenso manto blanco, generando el típico paisaje cordillerano, aunque no supera las molestias que produce el insoportable frío.Luego de la nevada, la Municipalidad de Esquel dispuso un operativo de limpieza con personal, máquinas y camiones para despejar los accesos a los barrios más altos de la ciudad, en los sectores más complicados por la presencia de nieve.Personal de la Secretaría de Obras Públicas estuvo trabajando durante la tarde-noche en la limpieza de calles, sacando nieve en los barrios. Se trabajó con una motoniveladora, dos bobcat, un camión y una camioneta. (AdnSur ? DiarioJornada).-