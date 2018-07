Anses presentó el programa de Inclusión Digital para Adultos Mayores

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, lanzó el programa conjunto Inclusión Digital, destinado a los centros de jubilados y pensionados de todo el país, quienes recibirán computadoras y capacitación para que, a través de Internet, estén comunicados e informados, realicen trámites previsionales y bancarios. El titular del organismo previsional estuvo acompañado por el Subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización, Daniel Abadie, y la Presidenta de la Fundación Compañía Social Equidad, María Eugenia Estenssoro.



Durante la apertura, Basavilbaso sostuvo: "Para nosotros es un orgullo presentar este programa que demuestra un gran trabajo en equipo con el Ministerio de Modernización y la Fundación Equidad. Con esta iniciativa esperamos que cada centro de jubilados reciba en promedio unas 10 computadoras para que los adultos mayores puedan aprender a usarlas". Luego, dirigiéndose a los jubilados y pensionados presentes agregó: "Yo aprendo mucho con ustedes porque vivieron muchas más situaciones en la vida que los más jóvenes, por eso les pido que puedan compartir ese capital que tienen con sus hijos y sus nietos. Ustedes pueden ser una guía para la juventud".



En tanto, Estenssoro afirmó que "en los centros de jubilados los adultos mayores se encuentran para socializar y conocer nuevas personas, eso muestra la vitalidad y el espíritu que tienen, el aprender es casi una excusa para comunicarse y nos permite estar en contacto con el otro. La máquina no sustituye el contacto personal pero nos facilita muchas cosas y no solo es una herramienta para hacer cosas prácticas sino que también es una fuente de entretenimiento. Internet tiene algo que revierte la lógica habitual, en vez de ser los adultos los que le enseñan a los niños, en esta época son los menores los que nos tienen que enseñar, esperamos que a través de este programa se sientan parte de esta nueva era".



Abadie, a su turno, dijo: "Nada da más miedo que no saber y nada es más divertido que aprender, en este caso a usar internet, que es una ventana al mundo a través de la cual se aprende muchísimo y nos permite tener cada vez más herramientas. Por eso estamos muy contentos con este trabajo que estamos haciendo con la Fundación Equidad y la ANSES".



También realizaron una breve exposición el responsable del Programa Adultos Mayores de la ANSES, Federico Gutiérrez; el Director de Inclusión Digital del Ministerio de Modernización, Ignacio Salaverri, y la Directora Ejecutiva de la Fundación Social Equidad, Laura Marés Serra. Además, estuvo presente el Director General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de la ANSES, Patricio Piffano, entre otras autoridades.



Cuál es el rol de cada organismo



La ANSES dona para el reciclado su material informático a la fundación Equidad, quien a su vez desarma, limpia y repara estos equipos que se envían a las federaciones de centros de jubilados cargados con tutoriales, libros digitales y videos, donde los responsables de los centros los reciben e instalan.



En tanto, un alfabetizador digital del Ministerio de Modernización (alumnos regulares de universidades públicas) brinda cursos desarrollados por ese ministerio y Equidad.



Las empresas que apadrinan el programa son Bagó y Lakaut.



Objetivos generales



- Generar las condiciones para que los participantes puedan manejar sus cuentas online.



- Capacitar en conceptos básicos de alfabetización digital, gestión de trámites, bancarización e inversiones.



- Brindar herramientas para el uso de Internet para socialización, información y entretenimiento.



- Evitar el traslado del adulto mayor para consultas y/o formularios a las delegaciones de la ANSES.



- Fortalecer el contacto entre los jubilados y los referentes de la ANSES.



Algunas de las temáticas que se abordarán en las capacitaciones son las redes sociales, el correo electrónico y mensajería (WhatsApp, Skype, Gmail), los trámites a realizar en la ANSES (turnos, consultas, Clave de la Seguridad Social, apoderados), el uso de la tarjeta de débito, entre otras.



El programa Inclusión Digital se llevará a cabo en todo el país por el Programa de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de la ANSES.