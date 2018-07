La "angustia" de Nahir Galarza: Cómo vive las horas previas a la sentencia

"Volver a controlar sus emociones y sentimientos"

La psicóloga de la joven imputada por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, contó cómo vive Nahir las horas previas a conocer el adelanto del veredicto que el Tribunal de Gualeguaychú dará a conocer a las 11.La licenciada en Psicología Graciela Tobar -quien atiende a la joven desde hace tres meses- aseguró que "Nahir está bastante ansiosa y angustiada" y que por estas horasTobar afirmó que, aunque "considerando el cuadro general, poco a poco está volviendo a confiar y está saliendo adelante".La psicóloga aseguró que va "a seguir acompañando a Nahir, más allá de lo que resuelvan los jueces". "Me ofrecí voluntariamente a ayudarla y así voy a continuar apoyándola, visitándola cada 15 días como estuve haciendo los últimos tres meses", dijo la consultora de la Defensa Técnica quien aclaró que es Licenciada en Psicología Clínica, Gestald y en Psicología Social.Graciela Tobar trabaja con jóvenes privados de su libertad en el centro cerrado de Virrey del Pino ubicado en el kilómetro 42 de Ruta 3, en provincia de Buenos Aires. Desde allí viaja a visitar a Galarza en su celda, sábado por medio."Este un proceso que requiere continuidad hasta tanto resuelva darle el alta definitiva. Hasta el momento ingreso a verla en el horario de la visita de la familia, durante una hora los días sábados, desde el mes de marzo", contó.La psicóloga de la imputada para la que el Ministerio Público Fiscal y las representaciones legales de la familia de Fernando pidió prisión perpetua, volvió a referirse al perfil psicológico de la joven: "Nahir durante su infancia, y hasta los 15 años, tuvo un tipo de personalidad. Desde los 15 años en adelante tomó otro rumbo.A partir de la terapia y la contención que venimos realizando, ella está saliendo adelante".Al ser interrogada sobre si Nahir podría atentar contra ella misma, considerando aquel episodio en el que la joven amenazó al fiscal Sergio Rondoni Caffa con quitarse la vida en el caso de difundirse un video íntimo durante su juicio, la psicóloga lo descartó: "Ella es fuerte y eso que pasó, como ella misma me dijo, fue un exabrupto."Me ofrecí a acompañar a Nair, voluntariamente. Me contactó su familia por mi trabajo social y por mi abordaje del duelo, porque perdí un hijo en un accidente.no solo para la familia de Fernando que ya no lo tiene, sino también para la familia de Nahir y para ella misma", opinó Tobar."No es una psicópata. Nahir no volvería a matar, fue un accidente lo que pasó. Ante las amenazas ella quiso resguardar la figura paternal, porque tiene muy idealizado a su padre. Nahir es una víctima de violencia de género y hoy podría no estar contando la historia. Ella quiso resguardar el arma de su padre y ocurrió lo que ocurrió", afirmó la psicóloga en referencia a la fatídica madrugada diciembre en que Nahir Galarza asesinó de dos balazos a su novio, dejándolo tendido en una calle de tierra de Gualeguaychú.