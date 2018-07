Advirtieron las consecuencias del entubado de los arroyos: Las alternativas

, expuso la directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola.Frente a este escenario, cómo construir sobre este terrero y qué hacer con la geografía de los arroyos, fue la pregunta que se planteó el programaque se emite porV."En Entre Ríos, se planifica en relación a la ley de ejidos que traza una cuadricula española, y, lo que nos trae las consecuencias de pensar que todo suelo es apto para poder urbanizarlo", advirtió Armándola.Y en esa línea, la Licenciada en Administración y Magister en Políticas Públicas, advirtió que "no es bueno meterse en el cauce ni de un río ni de un arroyo porque el agua toma su lugar". Por lo que"Si tenemos tanta riqueza natural gratuita,, remarcó Armándola, al tiempo que reveló que "los mejores lugares para planificar son los que no se inundan, las cuencas altas".

"Si Entre Ríos cuenta con 7.700 arroyos, tenemos 7.700 arroyos lugares para construir"

Falta de planificación urbana

El desafío

Armándola bregó por ", en las que no se necesite tener un patio para el perro, sinoque la geografía misma nos marca y genera equidad territorial".que atraviesen toda la ciudad y nos daría una equidad a todos los ciudadanos para tener un acceso a un espacio verde de calidad a todos por igual y a la misma distancia", expuso la directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos.Por el contrario, Armándola advirtió que, lo que sale carísimo porque nos endeudamos para construirlos y luego, el mantenimiento, porque ante un cambio climático, el agua arrasa y rompe"."Además de transformarlos en basurales y cloacas a cielo abierto, se deja que la gente se asiente a vivir ahí bajo ese juego malvado de no solucionarles el problema de vivienda", remarcó."El 80% de los espacios verdes está concentrado en el Parque, con lo cual, más de dos tercios de la ciudad tiene que hacer kilómetros para llegar a un espacio público verde, abierto y cuidado. Esto es desigualdad", sentenció.Para Armándola,"Lo mejor es dejar que el suelo sea impermeable, como es naturalmente, que no gastemos en cemento y mantenimiento, sino que dejemos que el suelo absorba el agua, lo que también ayuda a una generación de flora y fauna", encomendó.Y en ese marco, destacó el caso del balneario municipal sobre el arroyo Perrucho Verna. "A nivel provincial, Villa Elisa está haciendo punta en esto porque en 2016 acabaron de reconocer los arroyos que están en la zona donde se planifica que siga creciendo la ciudad", comentó al respecto."Desde lo municipal, pe impedir que esta situación se siga dando a medida que sigue creciendo la ciudad", cerró.