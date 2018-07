La dura lucha de una madre que era víctima de violencia y escapó con sus hijos

Foto: El Territorio Crédito: María Kapeliniski

La mirada triste de María Kapeliniski (36) sintetiza todos sus pesares. Desde hace cuatro meses reside con sus cuatro hijos en un espacio verde del barrio Sapucay, en Oberá, en la provincia de Misiones el único refugio que encontró escapando de la violencia a la que era sometida por su pareja.



El sujeto es padre de su pequeña de 2 años y del bebé que lleva en el vientre, mientras que los varones de 10 y 11 años y la nena de 7 son fruto de su primer marido, con quien convivió durante catorce años.



En diálogo con el diario El Territorio, la mujer aseguró que ninguna de sus ex parejas la ayuda con los menores, por lo que sobreviven con la Asignación Universal por Hijo (AUH).



"Cobro 5.000 pesos por mes y me alcanza para poco y nada. A principio de mes compro mercadería y no me sobra nada, no puedo comprar los útiles para mis hijos y por eso este año no empezaron la escuela. Acá cerca hay dos escuelas, pero piden un montón de útiles y no puedo comprar", lamentó.



En la villa las necesidades están a la vista, las familias carecen de los servicios básicos y cada vez que llueve ruegan que el arroyo no desborde.



Kapeliniski explicó que nació en Oberá y luego se mudó a Los Helechos con su primer esposo.

"Fuimos a vivir a la chacra y los primeros años estuvimos bien, pero él empezó a tomar cada vez más y se convirtió en alcohólico. Primero empezó a maltratarme a mí y después a los chicos. Ahí tomé la decisión de irnos", explicó.



Tiempo después conoció a otro hombre y se mudaron a Formosa, tuvo su cuarta hija y volvió a padecer maltrato, sobre todo hacia sus hijos más grandes. "Mi última pareja era muy agresiva con los chicos y no daba para seguir. Primero están mis hijos. Vinimos a Oberá con lo puesto y las primeras semanas vivimos con una vecina. De a poco fui comprando para hacer la casita y acá estamos, luchando", graficó.



En tanto, contó que tiempo atrás tomó contacto con el padre de sus hijos más grandes, aunque "él primero quiere tener algo conmigo para ayudarme, pero no quiero porque nos hizo mucho daño", remarcó.