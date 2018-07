En Urdinarrain hubo reclamos por hechos de inseguridad

Foto 1/2 Crédito: La Región 24 Foto 2/2 Crédito: La Región 24

Pasadas las 18 horas, se comenzaron a escuchar cacerolas en Urdinarrain. Vecinos autoconvocados se juntaron en Avenida Libertad y Bulevar Sarmiento para hacer sentir el reclamo por una ciudad más segura.



La Profesora Liliana Broggi fue la primera oradora, quien aclaró que no era organizadora pero le preocupaba la situación. El sub jefe departamental de policía, Crio. Cristian Hormachea se acercó al lugar para repetir en parte lo que se había dicho en la reunión organizada días atrás por el municipio. Según indicó el funcionario "todos los días se refuerza Urdinarrain con motos, un móvil que llega de Gualeguaychú" y los uniformados correspondientes.



Entre los presente hubo varios damnificados que contaron lo que habían vivido. Hubo reproches repartidos entre aspectos locales y otros que exceden la localidad. Se habló de los que entran y salen, de la falta de malvivientes detenidos a pesar de estar identificados y la escasez de policías.



Dentro de los aspectos que involucran al municipio se mencionó que Urdinarrain es una de las pocas ciudades de la provincia que no tiene convenio con la policía para el proceso de retención de motos. Hubo quejas por los ruidos molestos y el manejo del juzgado de faltas.



Hormachea sólo respondió a aspectos que involucran a la fuerza, señalando que los planteos sobre ordenanzas y otros aspectos municipales no le corresponden. (La Región 24)