Ya se pueden ver percheros solidarios en distintos puntos de Concordia

"Llevate una y deja una". La movida solidaria comenzó de la mano de la Fundación Conased, quienes informaron que pusieron dos percheros solidarios en funcionamiento en distintos lugares de la ciudad.

Los mismos tienen la finalidad de que aquellas personas que tiene prendas de abrigo que no utilicen las depositen allí y, a su vez, quienes necesiten protegerse del frío retiren la prenda de manera gratuita.



Sobre la iniciativa, Darío Hoffman, encargado de la terminal de Ómnibus de Concordia, dijo ante cronistas de El sol que "realmente es una muy buena idea porque a todos los que no tenemos ningún tipo de necesidad nos sobra algo en casa y lo podemos traer, entonces como dice el cartel: "Tenés frío, tomá uno, querés ayudar, poné uno", y esto empezó el miércoles, pidieron para poner acá en la terminal y, por supuesto, se les dio un lugar que sea visible, donde estén las cámaras para ver que no venga alguien y que se quiera llevar todo".



Del mismo modo señaló que "cuando pusieron esto pensamos que al otro día íbamos a venir y no íbamos a encontrar nada, y nos sorprendió porque se llevaron pero mucha gente durante la mañana trajo", y agregó que "vuelvo a repetir, si te sobra algo y molesta en el placard o en el ropero, te acercas y lo dejas acá en el ropero acá en la terminal. No tenés que pedir autorización a nadie, este ropero está las 24 hs, abierto para quien lo necesite".