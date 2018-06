Los restos de "Tito" Maschio ya descansan en Concordia

Los restos de Raúl Tito Maschio, desaparecido por la dictadura militar, llegaron este sábado a Concordia, luego de ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense."Desde hace 40 años a mí siempre me tocó hablar por él y por el resto de los compañeros desaparecidos y ahora me toca hablar delante de él", declaró su hermano durante la ceremonia."Es una emoción ver lo que ha generado Tito con su regreso. Su regreso, aunque sea de esta manera, marca que a pesar de estos 40 años que no lo tuvimos, sigue siendo un militante, sigue generando movilización y sigue generando convocatoria y nos ha juntado a todos y ha movilizado muchas cosas adentro", valoró.Por último, dijo: "Como hermano le digo a Tito que ahora se donde lo voy a encontrar. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, son 40 años y lo voy a encontrar, se donde y me va a tener seguido. Y como militante que fue y que sigue siendo y generando le digo hasta la victoria siempre compañero".De la recordación también participaron los organismos de derechos humanos, Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos; Hijos y sindicatos.En cuanto a los funcionarios, en la ceremonia, participaron el intendente Enrique Cresto; el viceintendente, Armando Gay; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, legisladores y otros funcionarios, se realizó en el Reloj de Sol, luego en la Plaza Urquiza y en el Cementerio Nuevo, donde fueron sepultados.En el homenaje leyeron la nota que envió el gobernador Gustavo Bordet, a familiares, compañeros y amigos:"Hoy Tito regresa a casa. Llega a su fin una parte de la búsqueda. Porque quienes creemos en el valor de la vida, quienes levantamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, vamos a exigir con fuerza que se abra la causa para saber qué paso, para enjuiciar y castigar a los culpables de su muerte. Esa es la búsqueda que se abre ahora, y que se suma al pedido que venimos haciendo para que el Estado no renuncie a su rol rector en la búsqueda de justicia".El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), identificó en La Plata los restos de Raúl Ramón Maschio y la justicia notificó a su madre, Alejandrina Laffitte de Maschio, a su hermano Eduardo Chiche Maschio y al resto de su familia.Tito nació en Concordia el 31 de agosto de 1955 y al momento de su desaparición se encontraba en La Plata donde estudiaba Psicología en la UNLP y trabajaba durante la mañana en Catastro de la Provincia de Buenos Aires.Fue secuestrado la noche del 6 de diciembre de 1977, en Gonnet, a unos 6 kilómetros de la ciudad de La Plata, donde vivía. La familia no tuvo más noticias de él hasta que recién en 1984, cuando se publicó el libro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), pudieron saber por el testimonio de un sobreviviente que Raúl Tito Maschio fue llevado al Centro Clandestino de Detención del Batallón de Comunicaciones 601 de Gonnet.