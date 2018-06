Una prótesis diseñada por un paranaense cambió la vida de un niño de Chajarí

Francisco es oriundo de Chajarí. Al nacer, uno de sus brazos no se había desarrollado totalmente, pero de igual manera, desarrolló su vida con absoluta normalidad. Así fue hasta que algo cambió, la llegada de una prótesis gracias a la ONG AtomicLab.AtomicLab es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como objetivo crear soluciones que cambien la vida de millones de personas en el mundo, mediante las últimas tecnologías.Esta entidad imprime prótesis de manos y brazos en 3D y las entrega en forma gratuita a quienes la necesiten.Para solicitar la prótesis, los interesados deben anotarse en www.atomicLab.org teniendo en cuenta que son muchas las personas que están en lista de espera. El tiempo de entrega es indefinido, ya que todo es a base de voluntariado.Así lo contaron los padres del pequeño, Jorge Altamirano y Ana Williams."Desde el principio Francisco fue normal y lo sigue siendo. Claro que su brazo izquierdo no se desarrolló completamente y eso fue algo inesperado porque no lo sabíamos. Pero es un nene normal, sano, fuerte, no hay nada que no pueda hacer, siempre pudo hacer todo", contó su mamá aHasta que un día, todo cambió. "Había visto por televisión a un chico que hacía prótesis, pero en ese momento no hice nada. Al tiempo, mi cuñada Laura me contó que había escuchado que estaban por empezar a hacer prótesis para quienes lo necesitaban, lo harían para todo el país y serían gratis. Así que a través de Internet ingresé al sitio de la empresa, dejé todos los datos y recibí la respuesta que nos indicaba que Francisco estaba en la lista de espera y nos pidieron una foto para saber qué se necesitaba", rememoró Ana."Sabíamos que había que tener paciencia porque son muchos los casos", agregó.Y continuó: "Al tiempo envié otro mensaje, siempre sabiendo que hay que saber esperar en estos temas. Pasó un tiempo y recibí un mensaje que decía: ´Soy Matías, quien hará la prótesis para tu chico´ y allí fue como que cambiaron las cosas. Me pidió fotos, datos, y seguí en contacto con él. No lo podía creer".En la provincia de Entre Ríos, el embajador de la organización es Matías, oriundo de Paraná, quien imprime manos y brazos con su impresora 3D y se las hace llegar a quienes las necesite, sin importar el punto del país en el que se encuentre.El joven de la capital entrerriana ya entregó seis prótesis, entre las cuales se encuentra la de Francisco."Desde ese momento fue todo muy rápido. Llegó un día en que me avisó que la prótesis estaba lista y el chico que la hizo, que es de Paraná, se ofreció a traerla personalmente. ¡Era increíble! ¡Fue una gran emoción! Y un día llegó Matías con su novia y con la prótesis", recordó la mujer.Ana explicó que las prótesis pueden ser modificadas de acuerdo a cada caso. En lo atinente a Francisco, probaron una que resultaba un tanto pesada, así que Matías decidió hacer otra más liviana, también sin costo alguno."La prótesis es increíble porque es algo que Francisco la puede usar cuando quiere; o sea que se puede colocar pero también quitar", explicó la mujer, al tiempo que aclaró: "AtomicLab, que es la empresa que la hizo, no cobra, por lo que todo fue totalmente gratuito. Aparte hay posibilidad de hacer colaboraciones, pero en nuestro caso no quisieron aceptar ninguna"."Es importante que esto se conozca, que la gente piense que se puede lograr, que es gratis, por eso es importante dar difusión al hecho", destacó la entrevistada porExplicó también que acostumbrarse a la prótesis lleva su tiempo. "Él (por su hijo) decide ponérsela a veces y otras no la usa. Pero esto es nuevo para él y para nosotros, así que llevará su tiempo porque es un cambio de vida, pero es muy positivo y a Francisco le dará posibilidades diferentes", cerró.