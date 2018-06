Video: Tiró el TV por la ventana tras la eliminación de la Selección del Mundial

Luego de la derrota de la Selección con Francia que dejó al conjunto de Sampaoli fuera del Mundial Rusia 2018, comenzó a circular en las redes sociales un video en donde se ve a un hincha argentino tirando por la ventana su televisor LED.

Todos amamos al chabon que tiro el tele por el balcon no? — Peli (@PeliOviedo5) 30 de junio de 2018

Que onda el que tiro el tele por el balcón? Porque no me lo dio a mi que estoy re pobre culiaaa — Milagros? (@MiliRosales97) 30 de junio de 2018

Ahí vi al pelotudo que tiró el tele por el balcón, premeditado y filmado para ser viral. Y yo con uno de tubo prestado. Qué vida de mierda. — Ginkga Baldova (@quibaldova) 30 de junio de 2018

Que culiau el chavon que tiro la tele cuando perdió Argentina, menos mal que no es de Belgrano por que si no tira el edificio?? — Joaquin A. (@Amaya12Joakin) 30 de junio de 2018

Un chabon tiro el tele desde el balcón acá en cordoba porque la selección perdió, nosotros con mis amigos nos estamos atrangantando con un chivo, chori y re mil escabiados, cada uno se entristece como quiere — Matias Garcia (@MattewGarcia) 30 de junio de 2018

No puedo con el boludo que tiró la tele por la ventana por el amor de Cristo, esa gente vive en la Fantasialandia de Macri?!????? Si no queres el televisor, regálalo, véndelo, NO LO TIRES, QUE DOLOR. *acaricia su televisor antiguo de 20 pulgadas* — Sofi. (@iamkaene) 30 de junio de 2018

Le digo a mama "un tarado tiro la tele por el balcon", se rie, para y me dice "fijate si no es tu hermano". ???? — Sacha ? (@SachaKoro) 30 de junio de 2018

El loco que tiró la tele es yo estudiando para los finales — Ezequiel (@Rotwein_) 30 de junio de 2018

EL QUE TIRO EL TELE DEL BALCON ACA EN NVA CORDOBA ES NOVIO DE UNA CONOCIDA DE UNA DE MIS AMIGAS NECESITO QUE LE DIGA QUE ES UN PELOTUDO Y LE PEGUE UN TIRO — ?????? ???????? (@halfaxa5000) 30 de junio de 2018

No sabemos si el televisor era nuevo, si lo compró de contado o en 36 cuotas, lo que sabemos es que ese LED no sirve más. El hecho habría ocurrido en Nueva Córdoba.Pero aquí no termina todo. El video circuló rápidamente en las redes, y estas fueron las repercusiones: