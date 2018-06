Un cura no quiso comulgar a un adolescente con Síndrome de Down y Asperger

Joaquín, de 13 años, tiene Síndrome de Down y Asperger. El hecho ocurrió el 29 de abril en la capilla San José Esposo. El lunes los padres se reunirán con la delegada del Inadi Córdoba para analizar el caso.



Lo que debía ser un domingo de celebración para la familia Maffeis-Smillovich terminó teñido de desazón. El 29 de abril Andrea preparó a Joaquín (13) y Francisco (11), sus hijos, y todos partieron hacia la capilla San José Esposo, en Malagueño, para participar de la misa dominical. Pero los planes no resultaron como la familia lo había planeado. En medio de la misa y ante la mirada atenta de los feligreses, el cura Gervasio Durello, se negó a comulgar al adolescente.



Andrea Smillovich, madre de Joaquín, detalló a La Voz que su hijo estaba haciendo la preparación para la Confirmación en esa capilla con el resto de sus compañeros.



-¿Qué recordás de ese día?



-Nosotros vivimos en Malagueño y mi hijo tomó la Comunión en una capilla de barrio Urca pero yo quería que la Confirmación la haga en la localidad donde vivimos así socializa con otros chicos. Joaquín venía comulgando normalmente todos los domingos, por eso no entendemos que le sucedió a Durello ese domingo en particular.

Ese día, mi hijo estaba sentado con los compañeros adelante y cuando llega el momento de ir para comulgar se ubica en la fila. Cuando es su turno, el cura Durello le dijo que él no había tomado la Comunión y lo apartó de la hilera.



-¿Ustedes advirtieron esa situación?



-Sí. Yo estaba sentada y advertí la situación. Su hermano Francisco, que estaba cerca, también. En ese marco, llamé a Joaquín y le pregunté que le había pasado y él me repitió las palabras que le había dicho el párroco: "Vos andate porque no hiciste la comunión".



-¿Y qué hiciste cuándo te dijo eso?



-Joaquín insistía que quería comulgar, entonces agarré a mi hijo de la mano y volvimos a hacer la fila. No pude evitar largarme a llorar y le pedí a Durello si podía comulgar a mi hijo porque él si había hecho la Comunión. Esa situación no fue bien recibida por el sacerdote y de mala forma le puso en la mano la hostia. No le dijo "el cuerpo de Cristo", nada. Sólo lo hizo para conformarme.



-¿Cómo siguió la situación?



-Cuando terminó la misa me quedé unos minutos para ver si Durello salía y me decía qué había ocurrido con mi hijo pero nunca salió. Me vine a mi casa con mis hijos y dejé pasar unos días para ver si llamaban o pedían disculpas. Como no sucedió, el 4 de mayo compartí un texto en mi Facebook donde detallé lo que me había ocurrido.



-¿Tuvo repercusión ese escrito?



-Después de la publicación los curas de la capilla San José Esposo se enojaron mucho. Con mi esposo nos reunimos con Héctor, el encargado de la capilla, pero siempre intentó justificar la conducta de Durello. Primero me dijo que era un italiano y un gringo bruto. Luego me dijo que mi hijo tenía Asperger y que él había investigado y que llegó a la conclusión que las personas con Asperger no creen en Dios. Yo nunca en la publicación hablé de las patologías que tiene mi hijo. Siempre hablé de discapacidad.



En medio de la reunión se presentó Durello y dijo que no iba a pedir disculpas porque no había hecho nada y que yo estaba muy lejos de Dios. Incertidumbre Luego de esa reunión y observando que no iban a llegar a ninguna conclusión, la familia Maffeis-Smillovich se retiró del lugar. "Queríamos explicaciones. Saber por qué no había comulgado a nuestro hijo. Pero siempre expusieron excusas: ´no dijo Amén´; ´No puso las manos como se debe para comulgar´; ´Que no estaba en la postura correcta´".



-¿Ustedes piensan que discriminaron a su hijo por las patologías que tiene?



-No lo puedo entender. No quería pensar eso pero con el correr de los días llegué a esa conclusión. Ellos ?sacerdotes- no nos han sabido justificar esa decisión. Ahora pienso que es un acto discriminatorio. Lo vieron a Joaquín tan vulnerable, tan inocente?



-¿Es la primera vez que sucede algo así en esa capilla?



-Con niños sí, pero luego de que realicé la publicación me empezaron a llegar comentarios de los vecinos de Malagueño que han tenido algunos incidentes en otras capillas de la localidad.



-¿Han recibido apoyo?



-Sí, de los padres de los compañeros de Joaquín del colegio Divina Providencia y de cataquesis.



-¿Cómo sigue esta situación?



Hoy nos presentamos en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El lunes tenemos una reunión a las 12.30 con María Alcira Pedicino, la delegada en Córdoba para analizar el caso.



Este medio intentó comunicarse con los sacerdotes este viernes pero no tuvo éxito.