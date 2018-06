Científico que bautizó al calentamiento global dice: "El daño será irreparable"

Cuando Wallace S. Broecker notó que la acumulación en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero estaba haciendo subir la temperatura del planeta escribió un artículo que pasó a la historia: por primera vez bautizaba al "calentamiento global".



Eso fue en 1975. Varias décadas y estudios después, el científico estadounidense de 87 años no está sorprendido de la viralización del término: "Era una elección obvia", explica en diálogo con ámbito.com desde su casa en Nueva York.



A su entender, pese a conocer las consecuencias del cambio climático el mundo no está tomando las medidas que debería tomar, o por lo menos no a la velocidad requerida. "¡El problema se escapa más y más y nosotros nos movemos a paso de tortuga!", grafica.



Broecker, doctor en Geología por la Universidad de Columbia, donde además dictó clases sobre Ciencias Ambientales, elabora su top 4 de los principales riesgos que afrontamos: el deshielo y las extinciones inducidas por las migraciones, el blanqueamiento de los corales y las modificaciones en el régimen de lluvias.



¿Qué hacer? "Aquellos que lanzan dióxido de carbono a la atmósfera deben pagar por su captura y entierro", responde. Su método, que planteó hace ya muchos años, consiste en situar dispositivos en el desierto que retengan CO2 para luego licuarlo y almacenarlo en capas geológicas profundas. "Sabemos cómo hacerlo, pero ningún gobierno, con la excepción quizás de China, está dispuesto a financiar su desarrollo por sus costos", afirma.



Autor de más de 500 artículos, el científico estadounidense obtuvo la medalla nacional de ciencia del gobierno de su país por sus hallazgos, que revelaron, por ejemplo, cómo el océano absorbe los gases contaminantes de la atmósfera o de qué manera el clima de nuestro planeta puede cambiar de forma abrupta en cortos períodos de tiempo.



Los estudios abundan hoy en día y por las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sabemos que para mediados de siglo el fenómeno causará desplazamientos de poblaciones, aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria, incremento del nivel del mar con inundaciones y una mayor probabilidad de aparición de epidemias. Un cúmulo de malas noticias que Broecker quizás ni imaginaba cuando redactó su informe hace 43 años.



Por eso ahora, en el final de su carrera, el calentamiento global que lo hizo célebre sigue centrando sus mayores preocupaciones: "Cuanto más tiempo posterguemos las acciones decisivas para reducir la producción de CO2, mayores serán los costos de sus daños y mayores serán los daños irreparables", advirtió.