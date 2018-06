Investigan mala praxis: fue a hacerse un procedimiento terapéutico y murió

Una mujer de 27 años murió tras practicarse un estudio de rutina el jueves en una clínica privada de Capital Federal.



María Cristina Portillo Martínez fue al centro Diagnóstico Médico a hacerse un bloqueo por una lumbalgia aguda y falleció en el quirófano.



Según el centro médico la joven sufrió una reacción alérgica pero los familiares sospechan que hubo problemas con la anestesia y denunciaron mala praxis.



El bloqueo radicular es un procedimiento que puede demorar unos 20 o 30 minutos, se utiliza anestesia local y se suministra un medicamento para que se regenere la parte dañada.



Canal Crónica difundió un audio en el que se escucha a un supuesto médico que dice: "Hizo una reacción alérgica que la descompensó, la tuvimos que entubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla".



"No puedo creerlo, yo soy su médico. Nunca me pasó esto en 20 años de médico. No la hemos podido sacar. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Tengo un dolor absoluto. Estoy desesperado como vos. Es absolutamente inexplicable", se escuchaba en el audio.



Además, un familiar de Portillo Martínez en diálogo con ese canal, aclaró que la joven no podía tomar ni paracetamol porque se enronchaba.



Por su parte, el abogado de la familia Alejandro Sánchez Kalbermatten sostuvo que investigan si hubo problemas con la anestesia. Y por Twitter comparó el caso con el de la periodista Débora Pérez Volpin.



Desde la clínica todavía no dan un comunicado oficial.