Mundial: Tiene 6 años, ganó una camiseta de Messi y la donó a otro nene

Un nene de 6 años que concurre a una escuela de la localidad santacruceña de Perito Moreno participó de un concurso sobre el Mundial y ganó una camiseta de la Selección argentina: como ya tenía una, decidió donarla y el gesto, rápidamente, se viralizó en las redes sociales.Ocurrió en la escuela primaria 72 "Pioneros del Sur". El protagonista se llama Gael Gutiérrez, de tan sólo 6 años, hijo de Alejandro Gutiérrez y Delia Pérez. Se puso en boca de todos cuando al ganar una camiseta de Argentina en un concurso de dibujo organizado por docentes de la escuela, decidió donarla porque él ya tenía una.Cuando se enteró de que era uno de los ganadores, le pidió el micrófono al maestro y pidió hablar. Allí manifestó su decisión de donar la camiseta "para algún otro chico que no la tenga".En diálogo con La Vanguardia del Sur, su padre comentó orgulloso "Yo le compré la camiseta para el Mundial. En su grado se la ganó él y pidió hablar adelante de todos para que se la den a un nene que no tenga y que no pueda comprarla". Nadie esperaba su reacción, así que el gesto emocionó a todos los presentes y aún más, la noticia se viralizó rápidamente por ser un gesto que recupera los valores de la solidaridad y el compañerismo.El concurso fue organizado por los docentes de la escuela. El premio eran tres camisetas con el número 10 de Lionel Messi que había donado la Municipalidad y tuvo tres ganadores. En primer grado, fue Gael. Su camiseta fue sorteada entre sus compañeros de curso. "Que gran gesto. Cuanto nos falta aprender a los mayores. Felicitaciones a Gael", escribió la madre de uno de sus compañeritos, publicó