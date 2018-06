Instagram sumó la opción para hacer videollamadas: Cómo funciona

Llegaron las videollamadas a Instagram. De este modo se suma una función muy esperada en la famosa red social que ya cuenta con más de mil millones de usuarios activos, según informó su CEO, Kevin Systrom, durante el lanzamiento de IGTV, la plataforma para publicar videos de hasta una hora.



Hay que ingresar dentro de la solapa donde están los chats y, una vez allí, entrar en una conversación y presionar el ícono de la cámara de video que figura en el margen superior derecho.



Hay opciones como en cualquier otro videochat: se puede usar la cámara frontal y trasera o bien desactivarla. También se puede optar por silenciar el micrófono. A su vez, es posible minimizar el chat mientras se habla para seguir navegando en Instagram. Para hacer videollamadas grupales Se pueden hacer videollamadas de hasta cuatro personas. Aquí no funciona la opción de ir añadiendo participantes una vez que la llamada está en curso, tal como ocurre en WhatsApp.



Así es que para hacer la videollamada grupal primero hay que armar un grupo. Para eso se debe ingresar también a la solapa de chats personales, seleccionar hasta cuatro contactos y luego, dentro de ese chat grupal, presionar el ícono del video tal como se explicó anteriormente. Qué pasa si no aparece el símbolo de la videollamada Para hacer uso de esta nueva función se debe tener la aplicación actualizada. Para saber si se tiene la última versión o no, hay que ingresar a la tienda online (Google Play o Apple Store) y buscar Instagram. Si aparece la opción "actualizar", entonces hay que presionar allí para acceder a la última versión.



En caso de que no aparezca esta alternativa y no se cuente con la opción videollamada en la app, entonces quiere decir que la actualización todavía no le llegó a ese usuario en particular. Al tratarse de un lanzamiento mundial, en ocasiones puede demorar algunos días el desembarco de las nuevas herramientas para todos.