El Ventilador: La violencia de género, una problemática de mujeres y hombres

¿Ni uno menos?

Ana Tepsich

Este cruel ciclo culmina, en muchos de los casos, en femicidios, amplificando el daño y las estadísticas.En muchos casos,, es fundamental trabajar en prevención y evitar la naturalización de las acciones violentas, sea cuál sea su tipo.En agosto de 2015, comenzó a funcionar en nuestra provincia el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), la primera base de datos que reúne y sistematiza información de denuncias por violencia familiar y de género, realizada ante la policía, los juzgados, Fiscalía y hasta los hospitales.No surge a partir de un censo o una encuesta, sino que parte de las situaciones concretas denunciadas por las propias mujeres.El objetivo es, no solamente elaborar estadísticas confiables sino además desarrollar políticas públicas de prevención.Según surge de distintos relevamientos, los estigmas sociales, la vergüenza, el miedo al ridículo, llevan a que muchas veces ni siquiera se conozcan, y que sólo se hable del tema cuando algún caso trasciende en los medios.Nahir Galarza tiene 19 años y estudiaba Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay. Está presa desde hace más de cinco meses, después de confesar que mató a su novio, Fernando Pastorizzo, de 21 años, con el arma reglamentaria de su padre policía. El caso rápidamente tuvo repercusión porque sale de la norma: en la Argentina cada 29 horas un varón asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero que una chica le pegue dos disparos a su novio, no es de todos los días. Cumple con una de las reglas que convierten en noticia un hecho: no es común, es poco frecuente, es casi una excepción.Incluso, hubo marchas en la ciudad de Gualeguaychú, en las que un número importante de vecinos, reclamó justicia bajo la consigna Ni Uno Menos.Pero... ¿Hay mujeres violentas? Claro que sí. ¿Hay hombres que sufren esa violencia? Por supuesto que sí.Las mujeres no son buenas por naturaleza, como los hombres tampoco son violentos por naturaleza. Pero muchos aseguran que no es un caso de "violencia de género al revés". Más bien plantean que están inmersos en el mismo círculo: quecalificó el tema de "alarmante" y dijo que su visión se ve afectada ya que "me preocupa porque la violencia de género crece y me inquieta porque tengo hijas".

Confío mucho en los jóvenes, creo que hay un cambio cultural

Luz Alcain

La periodistaaseveró que este es un tema muy amplio, tiene como miles de puntas para arrancar. Yo confío mucho en los jóvenes, creo que hay un cambio cultural fuerte respecto a cómo pensamos al otro o tratamos al otro, y creo que hay un vuelco importante teniendo en cuenta a ellos".

Hay un nuevo derecho y herramientas para ayudarlo

Claudia Yauck

La periodistaopinó que "estamos en una etapa en donde, además de que está creciendo la estadística, creo que es fundamental que la gente entienda que hay un nuevo derecho y que hay herramientas que pueden ayudarlo".

Hay cuestiones que nos interpelan y obligan a reconstruirnos

Mariano Kohan

El panelistaindicó que "es un tema que va más allá de lo tradicional porque entran a tallar, gracias al aporte de las mujeres, cuestiones que nos interpelan, que nos obligan a reconstruirnos un poco y cuestionar algunas violencias, como la simbólica, que estaba naturalizada. El tema de violencia es algo muy general".

Hay que poner temas culturales, comportamientos y crianzas sobre la mesa

Sebastián Martínez

"Se encuentran en trámite más de 24 mil expedientes"

Yanina Yzet, Directora del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav)

"Buscamos delinear y discutir políticas, revisar protocolos"

El director de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva

"Nuestro trabajo es ir desandando esa cultura inmersa en el patriarcado"

Mara Luján, integrante de la Fundación Mujeres Tramando

"La violencia de género es algo cotidiano y no se trata solamente de femicidios o muertes"

Cristina Ingleson, integrante de Mujeres Tramando

"Estamos viviendo un momento revolucionario"

Cony Cherep, periodista

El Código Procesal penal penaliza la situación de violencia que se da en vínculos de pareja

La doctora Mónica Carmona

El periodista, manifestó que "los hombres tenemos que animar a hablar de estas cuestiones, sobre todo poner temas culturales, de comportamiento y de crianza sobre la mesa. Eso es lo más importante de esta época, un cambio cultural. Ojalá que se siga en este sentido"., informó que "el organismo se creó en 2015 pero tiene datos desde 2016. Se investigan procesos de violencia familiar, violencia contra la mujer que se tramitan en los Juzgados de Familia, de Paz y Laborales de toda la provincia. Además tratamos delitos vinculados a esta violencia".Remarcó que"Cuando decimos. Por otra parte,", aclaró.Y agregó: "el aumento de denuncias no puede reducirse a un solo factor.Las estadísticas son importantes para respaldar una política de estado. Además de esto, Rejucav busca generar una base de antecedentes".", dijo., explicó que "nosotros realizamos un trabajo articulado y acompañamos al Consejo Provincial de las Violencias, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo de Entre Ríos.".Asimismo, dijo que "también. Nosotros trabajamos con aquellos chicos que no han tenido la contención necesaria".. En el caso de los adolescentes, nosotros acompañamos, por ejemplo, en noviazgos violentos,", agregó., señaló que "el tema de la violencia viene desde siempre, partiendo de que vivimos en un sistema patriarcal. Nuestra agrupación surge de la historia de otras mujeres que nos precedieron y luego por los Encuentros Nacionales de Mujeres, en donde se nos daba la oportunidad de conversar y contar lo que está pasando. Allí se fueron formando estrategias de cómo poder hacer para tomar conciencia de que a las mujeres las estaban matando.".Asimismo, contó que "desde nuestra experiencia puedo decir que"., indicó que "el caso Pastorizzo conmovió mucho a la sociedad, es muy particular pero la cuestión de la violencia de género es algo cotidiano y no se trata solamente de femicidios o muertes."."Nosotras hacemos talleres de autoestima, es un espacio muy cuidado, íntimo, lo que pasa ahí queda ahí, se conversa y no sale. Es un espacio para abrir puertas, para salir de estereotipos, para deconstruirnos de lo que fuimos formadas. Hemos visto muchos avances", comentó.Además, manifestó que ""., consideró que "estamos viviendo un momento revolucionario y en cualquier contexto las revoluciones tienen daños colaterales.. Creo que hay un cierto cansancio del discurso feminista y se ponen etiquetas, cuando a veces no es así"."Hemos ganado la batalla cultural pero de aquí en adelante nosotros tenemos que ir generando una especie de protocolo de comportamiento en un montón de situaciones. Son cambios que van a gran velocidad", finalizó., aseveró: "Estamos con mucho trabajo. Las fiscalías trabajan junto a los juzgados de Garantías, sin horarios ni descanso. Ha venido a ayudar mucho la agilización del sistema acusatorio, que se instaura en la última etapa en la ciudad de Paraná y alrededores, que es el sistema oral de juzgamiento penal. Hace que todo sea muy rápido, y si bien la cantidad de causas es muy importante, esas causas comprenden expedientes de familias que no estamos tramitando nosotros, sino que lo hacen los jueces de familia".En el mismo sentido, dijo: "".

Habría que salir de este esquema de confrontación de mujeres y varones

El Fiscal Leandro Dato

El periodista Mauricio Antematten

Lalo Foncea

apuntó que a él le "gusta hablar, no solo desde la posición de fiscal, sino viendo que hacen los tres poderes del estado en esto y el espectro de actividades debería ser bastante importante pero también coordinado.".preguntó respecto de "la violencia doméstica", "¿Hay una predominancia en los lugares de refugio, de personas de bajos recursos?".Dato contestó: "".Consultado respecto de los casos de violencia que terminan en homicidios, el fiscal Dato expresó: ""."En general, sale en los medios cuando hay una tragedia. La mayoría de las denuncias tiene que ver con agresiones, lesiones, con amenazas, con desobediencia judicial a partir de que ha habido una medida previa.", apuntó el fiscal.El conductorentendió que es necesario cambiar la mirada, percibir que es la primera batalla a ganar contra esta problemática social porque sólo de esa manera se avanzará en la erradicación de la violencia.