Anularon perpetua a policía: "Esto es una burla", dijo padre de la víctima

Policiales Anularon la prisión perpetua a policía que mató a un joven en procedimiento

La semana pasada, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la pena de prisión perpetua fijada al policía Ramón Eduardo Rivas por la muerte de Juan José Chocor y reenvió la causa a un nuevo tribunal, el cual deberá determinar la pena que corresponde bajo la figura de Homicidio Simple.Esta decisión no cayó bien en los familiares de Chocor, quien estaba por cumplir 18 años al momento de ser asesinado y piden a los jueces "que le den a Rivas la pena que le corresponde"., Hugo Alberto Chocor, padre de Juan José expresó que su hijo "no se metía con nadie, hacía changas era de más bueno, estaba por cumplir 18 años".Sobre lo sucedido el pasado 14 de febrero de 2014 en la localidad de Hernandarias, el hombre contó que su Juan José iba con su hermano por la calle, "justo venía un policía cruzando y los para, le pide la libreta porque se había perdido una moto y ellos no tenían nada que ver, y le dijo que no servía que se la metiera en el c?".Momentos más tarde, Rivas "mató a mi hijo, le disparó en la espalda, le cortó la columna. De espaldas una criatura de 18 años no tiene defensa de nada. Fue una muerte brutal, lo mató por matarlo porque no tuvo piedad ni nada".Tras el hecho, el policía fue a juicio oral y lo condenaron a cadena perpetua, pero al ser anulada la sentencia recibirá una nueva condena en el marco de l un homicidio simple. "Estoy afligido porque es de cuenta que vuelvo a un calvario, me estaba recuperando y esto es una burla para mí", dijo Chocor y agregó: "la justicia tiene que ser igual tanto para los ricos como para los pobres"."Quiero que los jueces que le van a dar la sentencia le den los años que le corresponden, y que esto termine pronto porque para mí es un calvario. Quiero que se haga justicia por mi hijo", expresó finalmente el hombre.