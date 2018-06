En Argentina, el 30% de las personas con VIH desconoce su diagnóstico

En la Argentina, de acuerdo al Boletín sobre VIH, sida e ITS del Ministerio de Salud de La Nación (diciembre 2017), hay 122.000 personas que viven con VIH. Sin embargo, el 30% de este grupo desconoce su diagnóstico. La principal vía de transmisión en hombres y mujeres es la sexual. Según el informe del Ministerio, es preciso acelerar el ritmo de los diagnósticos para alcanzar la meta del 90% de personas diagnosticadas, para el 2020. También, a las 70.000 personas que hoy están en tratamiento en los tres subsectores de salud, se deberían sumar otras 38.000 para alcanzar la meta del 90% de personas diagnosticadas, incluidas en tratamiento antirretroviral (TARV). Esto supone poder garantizar los recursos para sostener estos tratamientos y los servicios de salud de calidad que acompañen a las personas con VIH, así como trabajar sobre los obstáculos que inciden negativamente en los procesos de adherencia al tratamiento.



El modelo Helios Salud y la meta mundial "90-90-90"



La meta mundial "90-90-90" propone, para el año 2020, aumentar al 90% la proporción de personas que viven con VIH que conocen su diagnóstico, incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral y que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida. En ese sentido, Helios Salud ya realizó grandes avances a nivel regional para acercarse a ese objetivo mundial.



Con miras a aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico en Argentina, Helios desarrolla en forma constante campañas publicitarias de prevención y testeo gratuito de VIH (llevan realizados más de 40.000). Todo se lleva a cabo con el único objetivo de acercarle el diagnóstico temprano a quienes desconocen su condición frente al virus. Actualmente, se realizan un promedio de 1700 testeos mensuales en la institución, lo que los ubica entre los principales centros del país, complementando la tarea que realiza el Ministerio de Salud. El promedio de casos positivos es aproximadamente de un 5%, es decir, que cada mes hay más personas que conocen su diagnóstico.



¿Qué está haciendo Helios hoy para alcanzar el objetivo de un 90% de personas con VIH en tratamiento, y 90% con carga viral indetectable





La institución tiene más de ocho mil pacientes en seguimiento. El 90% está en tratamiento antirretroviral y la mayoría de ellos con carga viral no detectable. También cuenta con grupos de apoyo para las personas con VIH y con un departamento de adherencia, compuesto por psicólogas y asistentes sociales. Ellos se ponen en contacto con la persona cuando observan alguna dificultad en el retiro de la medicación, para asistirla y ayudarla a no abandonar el tratamiento, considerando los problemas que pueda tener y siguiendo en contacto hasta el retiro efectivo de la medicación (en todo el país). Al respecto, es importante destacar que el Sistema Informático y Estrategias de Apoyo Telefónico de Helios Salud fue reconocido y premiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2010, alcanzando una adherencia superior al 90%, que mantienen al día de la fecha.



Del 19 al 21 de abril de 2018, se realizó en la Ciudad de México el Congreso VIH & Hepatitis en las Américas, enfocado en analizar aspectos científicos y psicosociales de la epidemia de HIV en nuestro continente. Este congreso proporciona información y recomendaciones claves para fortalecer las guías terapéuticas, acceso al tratamiento antirretroviral y a recursos técnicos necesarios para el adecuado diagnóstico, y seguimiento de los pacientes con VIH y hepatitis en la región. Asistieron reconocidos expertos en el tema e invitados especiales.



A lo largo de numerosas sesiones se abordaron ejes para el control y fin de la epidemia del VIH/SIDA, que incluyeron: nuevas estrategias de tratamiento de primera línea (con énfasis en el rol de determinados fármacos, como los inhibidores de la integrasa), la expansión de estrategias de prevención, como la profilaxis pre-exposición (PreP), nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis, pautas de manejo de comorbilidades asociadas al VIH y el envejecimiento, abordaje de poblaciones especiales, como mujeres embarazadas, personas transgénero y adolescentes. En relación a la hepatitis C, se realizó una actualización de las estrategias de tratamiento, se presentaron datos epidemiológicos locales y experiencias terapéuticas con antivirales de acción directa en la vida real (es decir, fuera de los ensayos clínicos).



El equipo de infectólogos de Helios Salud tuvo una activa participación en el congreso. La doctora Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud, fue integrante del comité científico. Mientras que la doctora Romina Mauas, coordinadora médica de la Sede Belgrano, presentó una importante investigación sobre la prevalencia de comorbilidades en mujeres adultas mayores de 50 años asistidas en la institución, teniendo en cuenta que los datos sobre el impacto de las mismas sobre esta población son limitados. En dicho estudio participaron 250 mujeres adultas, encontrándose una alta prevalencia de multimorbilidad, incluyendo dislipidemia, hipertensión arterial, osteopenia u osteoporosis y trastornos psiquiátricos (trastornos de ansiedad y depresión, entre los más frecuentes). Por otra parte, se observó que si bien cerca de la mitad de las mujeres arribaron tardíamente al diagnóstico, una alta proporción presenta buena adherencia y adecuada respuesta virológica e inmunológica al tratamiento antirretroviral (90% de carga viral indetectable). Esto se traduce en menor transmisión viral, y clara mejoría de la calidad y expectativa de vida de las mujeres. Por ello, cobra gran importancia el estudio y cuidado de otras enfermedades crónicas que son más prevalentes a medida que envejecemos.



Por parte de la institución, también asistieron los doctores Claudia Vecchio, Analía Urueña, Verónica Cacciari y Diego Cecchini, que acercaron todas estas novedades al equipo médico restante para su actualización.



Esta información es de gran importancia para optimizar las estrategias de prevención y tratamiento, tanto a nivel local como regional. El desarrollo de conferencias de VIH/SIDA y hepatitis en nuestra región es de vital importancia para mejorar el acceso y la calidad de atención en América Latina, en pos del control y fin de la epidemia a nivel global.