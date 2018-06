Familiares del ARA San Juan acampan para pedir respuestas

Más de 20 familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan se instalaron y encadenaron esta tarde en Plaza de Mayo en el inicio de un acampe para reclamar la pronta contratación de una empresa que continuará la búsqueda del buque, desaparecido desde el 15 de noviembre último con los 44 miembros de su tripulación.



El grupo había viajado anteayer desde Mar del Plata para participar de la reunión de la Comisión Bicameral donde jefes de la Armada Argentina dieron explicaciones sobre el estado de la embarcación antes de su última zarpada.



Hoy lograron estar cara a cara con el ministro de Defensa, Oscar Aguad . "Le pedimos que la contratación directa se apure para que arranque pronto la búsqueda, porque están dando vueltas y no sabemos por qué", dijo a LA NACION la mujer del suboficial Hernán Rodríguez, Marcela Moyano.



Resultó preadjudicada la firma española Igeotest Geosciences S.L, pero Moyano tiene dudas sobre la tecnología que dispone. Al respecto dijo que cuando le consultaron a Aguad, el ministro no supo responder o al menos no resultó convincente. "Basta de palabras, que accionen porque acá nos vamos a quedar hasta que salgan a buscar a los 44 tripulantes", insistió Moyano.