Próximamente WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

WhatsApp comunicó que algunos sistemas operativos ya no serán compatibles con el servicio en los próximos meses, entre los cuales se encuentran versiones de iPhone, Android y Nokia.



Por medio de su nueva actualización de políticas, la aplicación de mensajería expresó que se trata de una medida que tiene como fin centrar sus esfuerzos en los sistemas móviles que usen la mayoría de sus usuarios.



El cambio, que se dará periódicamente, actualizará las prestaciones del servicio de mensajería y dejará de ser compatible con versiones antiguas de los sistemas operativos.



"Estas plataformas han sido de gran importancia en nuestra historia, pero ya no cuentan con las capacidades necesarias para expandir las funciones de nuestra aplicación en el futuro", explicó Whatsapp.



Hace un año la plataforma había dejado de ser compatible con Blackberry, Nokia Symbian, Windows Phone 7, entre otras. Ahora, a través de su blog personal, la compañía reveló que todas aquellas personas que cuenten con los siguientes sistemas no podrán utilizar WhatsApp a partir del 31 de diciembre.







Nokia Symbian S60.

Sistema Operativo BlackBerry y BlackBerry 10.

Windows Phone 8.0 y anteriores.

Nokia S40





Para el 2020, la compañía dio a conocer que dejará de ofrecer soporte a todos aquellos teléfonos móviles con sistema operativo Android 2.3.7 o anteriores. Esta medida también afectara a quienes cuenten con el iOS 7, lo que quiere decir que la plataforma de mensajería instantánea dejará de funcionar en el iPhone 4.



Si bien son teléfonos móviles antiguos que, sin embargo, continúan en circulación. Por lo tanto, si quiere seguir utilizando Whatsapp y tiene uno de los teléfonos móviles nombrados anteriormente, debe considerar cambiarlo por uno nuevo.