Fabrican prototipos de rehabilitación para niños con discapacidades motrices

Un auto propulsado eléctricamente, un bipedestador con base motorizada y una silla de ruedas con posibilidad de bipedestación para niños con discapacidades motrices serán los tres prototipos que se desarrollarán y destinarán a centros de rehabilitación motriz públicos especializados en niños



Lo harán profesionales y emprendedores tecnológicos en la provincia y la idea es generar tecnologías más accesible que la disponible en el mercado nacional e internacional. Se invertirán más de tres millones de pesos.



La propuesta se presentó a la convocatoria de financiamiento para Proyectos Federales de Innovación Productiva. Eslabonamientos productivos vinculados (PFIP-Espro) y la idea es diseñar y fabricar prototipos tecnológicos que puedan ser utilizados como herramientas de trabajo en centros de rehabilitación de niños con patologías neuromotrices. De esta manera, se podrá acceder a tecnologías que en el mercado nacional e internacional posee un elevado costo o pueden no existir. Además, se conforma un grupo de profesionales calificados locales.



El director del proyecto es el bioingeniero Juan Manuel Reta y el desarrollo estuvo a cargo del emprendedor tecnológico y bioingeniero Alejandro Bisi.



Al respecto, Reta sostuvo que "en ese tipo de tecnología hay que tener en cuenta que los dispositivos tienen que asistir a la discapacidad que tenga el niño, pero también tiene que servir como elemento de rehabilitación porque están en etapa de desarrollo". Aseguró que "hay oferta en el país, pero la mayoría son dispositivos importados. Lo que nos llega es estándar y mucho más oneroso. Lo distintivo de esta iniciativa es que se puede desarrollar tecnología diseñada para la persona tal como se estila en todas partes del mundo, pero con la empresa arraigada en el lugar", acotó.



"La idea es potenciar socialmente este emprendimiento y que esté disponible al costo que la gente lo pueda pagar, además de formar un equipo de trabajo ", insistió el bioingeniero.



"Un rasgo distintivo de este proyecto es que cuenta con financiamiento estatal y encuadra una iniciativa del graduado Alejandro Bisi", indicó al recordar que "él empezó a trabajar en esta tecnología hace bastantes años y cuando se graduó lo presentó como proyecto final. Trabajó en la formulación del proyecto y demás, y la institución lo que le brinda es un paraguas para poder desarrollar este proyecto y transferir eso a la sociedad a través de una empresa de base tecnológica que esperamos que la forme él", remarcó.



En tanto, el bioingeniero y emprendedor tecnológico Alejandro Bisi detalló que "el proyecto prevé el desarrollo de una silla de rueda motorizada, un bipedestador que es como una silla pero para estar en una posición vertical y que permite trasladarse, y el auto eléctrico que tiene la funcionalidad más de rehabilitación que de traslado".



En cuanto al bipedestador específicamente, Bisi explicó que "es una estructura que permite mantener erguida a una persona que por los propios medios no puede hacerlo. Tienes sujeciones en los tobillos, las rodillas, en la cadera y en algunos casos, dependiendo la patología, en el pecho para mantenerla parada. Se usa mínimamente una hora por día donde los padres o tutores tienen que mantenerlo parado al niño para evitar atrofias musculares, formación de escaras u osteoporosis, entre otras afecciones". Explicó además que "mejora la irrigación sanguínea y la respiración", además "del nivel psicológico que mejora mucho en el niño al verse en igualdad de condiciones frente al resto".



A modo de cierre, Bisi dijo que "a futuro apuesto al apoyo institucional tanto de la universidad como del gobierno provincial para poder quedarme en la capital entrerriana y montar el empresa". La iniciativa El proyecto se propone varios objetivos. Entre los objetivos específicos están los tres prototipos mencionados, además de la conformación de un grupo calificado de profesionales. Entre los propósitos tecnológicos, se plantea el desarrollar tecnología local de mayor accesibilidad, y el brindar la posibilidad de fabricar prototipos a medida para casos particulares donde los productos ofrecidos en el mercado no se adecuan a la necesidad puntal.



La iniciativa también prevé objetivos de transferencia tecnológica, y tiene que ver con la posibilidad que cinco centros de rehabilitación de Paraná y zona accedan al menos a un prototipo, como así también con que cada prototipo pueda satisfacer las necesidades para las cuales fue creado.



El brindar posibilidades laborales a profesionales locales de diversas áreas y ampliar la oferta local para los profesionales son parte de los propósitos socioeconómicos que se propuso el proyecto.



Para cumplir estos objetivos, profesionales, investigadores y emprendedores harán el diseño y desarrollo del plan comercial, relevarán datos de los centros de rehabilitación, buscarán patentes y normativas vigentes relacionadas a los prototipos a desarrollar, se capacitarán e implementarán el sistema de gestión de la innovación, y analizarán el mercado para definir una estrategia comercial. Además, simularán un diseño en software y lo adecuarán a las necesidades del proyecto. Harán pruebas, luego de la puesta a punto de las estructuras y la incorporación de la placa electrónica.



La etapa final prevé la entrega de prototipos, la capacitación y entrenamiento de uso al personal y las pruebas de verificación conjunta.