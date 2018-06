Misiones no habilitará la "caza menor" y abarca a palomas, perdices y liebres

Por Resolución N° 246 del Ministerio de Ecología se estableció la no habilitación de la temporada de caza deportiva menor en lo sucesivo. De esta manera el Ministerio se inhibe de hacer uso de una facultad prevista por la Ley de fauna de la provincia XVI N° 8.La temporada de caza deportiva, que se encuentra permitida habilitar únicamente para el sur de la provincia y por un periodo de 3 meses, no será habilitada éste año ni en lo sucesivo.La caza menor implica la captura de palomas silvestres, perdices, cuis y liebres, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control.A los fines de tutelar de manera integral la vida de todas las especies animales, y por instrucción del Gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, el Ministerio de Ecología no habilitará en lo sucesivo la captura de estas especies, constituyendo toda la Provincia de Misiones un espacio libre de actividad cinegética permitida.Además, la provincia promueve el principio pro-vida a nivel integral, tutelando nuestra rica biodiversidad, la cual importa que el 52% del total nacional se encuentre en Misiones.Por otro lado se recuerda que la caza furtiva constituye un delito previsto en la Ley 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre. Se prevén penas que van hasta los 5 años de cárcel para las figuras más graves, de caza en banda y de especies especialmente protegidas.Según dijo el Ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, se tomó la decisión de terminar con la un modo de agresión a la naturaleza sin justificación. Si bien había una ley que permitía que el Estado desde el organismo competente habilite la caza menor por un período de 3 meses, incluso con especies con superpoblación, hoy esa captura "no se justifica de ninguna manera".Contó también que en promedio para cada temporada se habitaban cerca de 50 licencias para la caza menor. "Desde ahora todo tipo de actividad de caza va a ser considerada como caza furtiva y será encuadrada en lo que fija la ley 22.421 de Protección a la Fauna Silvestre que fija penas hasta por 5 años de cárcel. O sea es un delito", aclaró.Reconoció también la labor de los guardaparques en toda la Provincia que velan, en las áreas protegidas que son los sitios productores de fauna y de "vida" en la tierra colorada.