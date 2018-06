Aborto: Con pañuelazos, pidieron que el proyecto se apruebe "sin cambios"

Mientras en el Senado se definía el cronograma de tratamiento del proyecto, que llegará al recinto el 8 de agosto, afuera del Congreso se congregaron grupos militantes que portaron el característico pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Con el eslogan "Será Ley", se desarrolló una radio abierta para reclamar que el debate se acote a las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos penales, dejando de lado los otros dos giros que dispuso la vicepresidenta, Gabriela Michetti, a Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales.A la concentración frente al Palacio Legislativo se sumaron las diputadas nacionales Romina del Plá (Frente de Izquierda), Mónica Macha (Frente para la Victoria) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), entre otras.En diálogo con NA, la referente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Victoria Tesoriero sostuvo que el proyecto "está en condiciones" de avalarse en el Senado tal como vino de Diputados, donde a su entender ya se realizó "el debate suficiente"."Creemos que hubo debate suficiente como para que estén las condiciones para que este dictamen prospere sin cambios", sostuvo.La dirigente feminista, a su vez, señaló que en el "pañuelazo" -que fue la contracara del "escarpinazo" y "chupetazo" que más temprano realizaron frente al Congreso los manifestantes "pro vida"- se transmitió el pedido a los senadores para que "no se dejen presionar por un sector fundamentalista"."Pedimos a los senadores y senadoras que no dejen presionar por un sector fundamentalista que consideramos que no es representativo de la mayoría de la población, incluso la católica.Este es un debate sobre derechos y sobre salud pública donde las creencias religiosas no deben incidir", fundamentó.Algunos ciudades donde se llevaron a cabo pañuelazos fueron Bahía Blanca, La Plata, Junín, Olavarría, Mar del Plata, Necochea, Concordia, Gualeguaychú, Mendoza, Rosario, Tucumán, Bariloche, Trelew, San Luis, San Juan, Resistencia, Posadas, Ushuaia, Catamarca, Corrientes, Jujuy y Salta.