El Ventilador: ¿Los argentinos nos sentimos representados por la Selección?

El sueño de volver a ser los mejores del mundo

Temporada de mundial

Lalo Foncea

Natalia del Mestre

Los sociólogos afirman que el fútbol no es más que una representación de la sociedad. Alegrías y tristezas. Triunfos y derrotas. Es, eso sí, una representación especial porque el fútbol, particularmente el de selecciones, exalta el nacionalismo, el patriotismo, el sentido de pertenencia.En "",, además de relatos riquísimos, brinda su visión de los actores principales del deporte, lo expresa de esta manera: "".Hoy, muchos son los que recuerdan con nostalgia el "fuego sagrado" de equipos nacionales con "hambre de victoria", a esos jugadores argentinos que trataban de "mostrarse" al mundo para potenciar sus carreras deportivas pero también vivían y sentían la Argentina de manera diferente. Compartían ideales y vestían la celeste y blanca con honor.En la tarde de este martes, la selección argentina de fútbol se impuso ante la Selección de Nigeria y logró pasar a la próxima instancia.La psiquiatrale respondió aseguró que ". No es solamente un mirar, sino también lo que se activa en uno a la hora de mirar lo que está pasando"."No solo es el fanatismo, también es lo místico, los rituales, las cábalas para hacer fuerzas para ganar. Hay una mezcla de todo. También está, lo que es propio de los latinos, y que es la emocionalidad, desde ese lugar vivimos esta pasión por el fútbol", puso relevancia Del Mestre.

El problema es perder la racionalidad

Ana Tepsich

Gustavo Romero

Luz Alcain

Sebastián Gálligo

Adriel Levy

"Esta Selección tiene un problema: no entró en el corazón de la gente"

Fernando Pais

"El fútbol es el único ámbito en donde soñamos ser los mejores"

Sebastián Martínez

"Una jugada de un deporte no puede avasallar los derechos de una persona"

Adrián Fonzo

Claudia Yauck

La especialista dijo que el problema es "cuando se pierde la racionalidad. Atrás de cada jugador, hay una persona y una historia de vida. Cada uno vive una historia particular, pero que los periodistas deportivos se hayan puesto tan agresivos, independientemente si hay que responder a esto o no, no es tan favorable para su psiquis, les afecta mucho todo lo negativo"., por su parte consultó: "¿Qué pasó por la mente de nuestros jugadores, cuando perdió la Selección con Croacia, que se vinieron `tan abajo`, ¡fue tremendo!? Con otros equipos no pasó lo mismo."Desde la ciencia podemos decir que"., es ex jugador, entendió que "la viralización de videos y audios, la semana antes del partido, influye en el rating, para imponer un tema a partir de los testimonios de Caruso Lombari y Simeone, que expresan su forma de pensar y alimentan al periodismo deportivo".La periodistaaseveró que ". Estamos hablando de lo que también replican los ciudadanos en las redes sociales. Siempre hay un modelo representante, está el de Messi y el de Maradona. Da la sensación que cuando pierde la Selección empiezan a viralizarse los videos de Maradona, con un perfil de otro tipo, de otro jugador, con otra garra, con otra pasión".El periodistapuso relevancia en que ": Higuaín es el goleador de la Liga Italiana, ¿por qué le cuesta tanto hacer un gol?, Messi, Agüero? no juegan de la misma manera en los equipos en los que están en estos momentos. Entiendo que hay un montón de argumentos, uno de esos puede ser que el equipo no lo acompaña, pero creo que también es la presión".En otro orden, Gálligo hizo hincapié en que ". Estos jugadores absorben la crítica y a descalificación permanente de una sociedad que, por diferentes motivos, es muy fuerte para ellos".El psicólogo deportivo, manifestó: "Se trabaja de las dos formas, desde lo grupal y desde lo individual. Son dos caminos separados, que en algún momento se cruzan.. Las restantes son lo técnico, táctico, físico"., periodista, aseguró que existe una diferencia entre este Mundial, el anterior y el resto. "No recuerdo que se sea tan descarnado, tan violento, que se agreda inútilmente a un ser humano.. Ha ocurrido que hasta se le ha deseado la muerte a una hija de Caballero por su error", se lamentó.Asimismo, consideró que "el fútbol es pasión, la pasión nace de la entraña. Hay dos maneras de manejarla: con respeto, gozándola, o con violencia".Remarcó que ". Cometemos el error y dejamos de lado jugadores que nunca fueron campeones del mundo y estuvieron muy poco con la camiseta de la Selección, como Riquelme. Tenemos cada dicotomía en nuestro análisis, y tenemos tal barullo en la cabeza que decimos cualquier cosa".", agregó.Y finalizó: "esto ocurre en un contexto general, es la vida misma de la Argentina.".El periodista, indicó que "el rol del periodismo deportivo en esta oportunidad deja mucho que desear. Minutos de silencio, un velorio antes de tiempo, cada uno quiere destacarse para ver quién es el que más crítica a la Selección. En otra época los periodistas se lucían por una crónica, por un comentario".", consideró., árbitro, explicó que "estoy muy contento porque al primer partido lo dirigió Pitana y eso quiere decir que el arbitraje argentino es el mejor del mundo. La FIFA pone al mejor en el primer partido".Sobre las críticas a los jugadores, dijo que "hay una pica entre el periodismo fuerte y los jugadores. Hay una cuenta pendiente y se la están haciendo pagar, porque ha sido descarnada la situación que le han hecho pasar a estos muchachos.".Habló de cuestiones técnicas, tácticas y explicó: "".Por su parte, la periodistaopinó que ". Su vida es excesivamente pública y quizás generó muchas expectativas en la gente porque vive como estrella.

Están en una picadora de carne y en una puesta desde muy gurises y pierden un montón de cuestiones, resignando un montón de cosas, como la adolescencia

Mariano Kohan

"Somos tan pasionales que se analizan los resultados y no el fútbol"

Sebastián Bértoli

"La presión, la tensión, la obligación, el rendimiento, todo cambia. No pasa por ganas"

Walter Andrade

dijo que "habitualmente los pibes de 12 o 13 años en Argentina van a tomar la leche a lo de un amigo, van un rato a la escuela, estudian más o menos. Los jugadores a los 12 o 13 años iban a la escuela y de ahí se iban a practicar y el fin de semana se cuidan con comidas de nutricionistas. Están en una picadora de carne y en una puesta desde muy gurises y pierden un montón de cuestiones, resignando un montón de cosas, como la adolescencia. Cuando llegan a la cancha a jugar un partido internacional no sale una pero no quiere decir que se esté jugando mal a propósito"., arquero de Patronato, opinó que "la presión que tuvo Armani fue linda. Con el rendimiento que venía teniendo, con la soltura que venía jugando, no tenía nada para perder. Confirmó su gran momento, tuvo una tapada fundamental que nos dio vida hasta el final".Por otra parte, habló sobre las críticas que pesan sobre los jugadores y manifestó que ""."Nosotros nos sentimos representantes de la ciudad, vamos a todo el país siendo Patronato de Paraná. En la Selección ellos saben que representan al país pero no están cómodos. Considero que este equipo ha pasado por distintos estados, se enfrentó con el periodismo.", indicó el arquero del Rojinegro.Además, remarcó que "no se puede jugar sin poner todo, menos con el nivel de intensidad que tiene el juego hoy, donde se corre muchísimo. Puede influir un poco estar mejor o no físicamente"., jugador de Patronato, se refirió a las críticas que reciben los jugadores y manifestó que "los muchachos vivieron una semana con mucha tensión, no tuvieron excentos de eso. Tal fue la situación que Mascherano salió a aclarar, a poner paños fríos a la situación porque todo se iba haciendo una pelota cada vez más grande" y agregó que ". Seguramente se encuentra con 15 entrenamientos y enseguida un Mundial encima".También habló sobre el estado anímico que puede variar durante el partido y explicó que "llegaron con mucha presión. La clasificación, que hayan llorado, fue porque liberaron esa presión que venían sintiendo".Consideró que ". Argentina demostró un cambio de actitud, pero el sistema de juego fue más compacto".Además, por otro lado, destacó que "".