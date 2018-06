Quién es la joven argentina que inspiró los pañuelos "por el derecho al aborto"

Lola Ocón Morgulis tiene tan solo 18 años, cursa el CBC de Derecho y fue quien diseñó el pañuelo verde inspirándose en el pañuelo blanco que usan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, detalla La Voz del Interior.La joven además"En Facebook encontré la página por el derecho al aborto legal en México, me gustó mucho el logo que habían elegido y lo dibujé en una hoja. Tardé 15 minutos en hacerlo, entonces agarré un pedazo de tela, lo corté y cosí con forma de pañuelo, y le dibujé encima el diseño. Me lo puse como pañuelo y me saqué una foto diciendo 'les doy todo mi apoyo, me alegra mucho que estén haciendo este movimiento", dijo."Me respondieron muy emocionadas contándome que era el primer pañuelo físico que existía, y compartieron las fotos en Twitter. Tuvo mucha repercusión, se hizo viral, y me fui contactando, de la misma manera, con otros países", agregó Lola.", explicó.