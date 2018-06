Regalan un auto a su compañero enfermero para trasladar a la hija con parálisis

Foto: Feliz, recibe el regalo de sus compañeros de trabajo.

El premio a mejor compañero se lo llevó el grupo de trabajadores del Hospital Rawson de San Juan, quienes le regalaron un auto a un enfermero del plantel a quien le habían incendiado su viejo Renault 9 semanas atrás. Pero para él, el vehículo era una herramienta de salud para su hija: la pequeña tiene parálisis cerebral y a diario debe asistir a terapias de rehabilitación.



Cuando los compañeros de Marcelo Vargas se enteraron de lo que había ocurrido, decidieron ayudarlo. Organizaron una rifa y con lo recaudado le compraron un Ford Escort y se lo regalaron para su cumpleaños. Le vendaron los ojos y lo llevaron hasta el playón donde lo estaba esperando el auto blanco al que habían adornado con moños rojos.



"Esto es tuyo, no llores", le dijeron a Marcelo mientras se acercaba al vehículo. Cuando se sacó el pañuelo de los ojos, no podía creer lo que tenía enfrente y se puso a llorar. "Me partieron el alma, se me salió el corazón del pecho", exclamó.