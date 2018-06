Madre pide con urgencia una mochila de oxígeno para su hijo de 15 años

En declaraciones al programade, Nilda Martínez, mamá de Lucas contó que "cuando cumplió un año le diagnosticaron hipertensión crónica viral, lo cual se le generó por la falta de oxígeno. Veníamos varios al hospital San Roque de Paraná y volvíamos a Santa Elena", pero eso no era suficiente para su problema de salud "y quedó oxígeno dependiente".Con el objetivo de que su hijo pueda tener mayor libertad a la hora de moverse tanto dentro como fuera de su casa, Nilda pidió encarecidamente una mochila de oxígeno. "Hace dos o tres meses conseguí un concentrador de oxígeno pero no puedo movilizarme con todo", indicó la mujer.Según señaló, la mochila que necesita su hijo tiene un valor de 100.000 pesos. "Me manejo con un tubo de 10 a 15 kilos, es muy pesado y cuesta movilizarme", más aun cuando tiene que viajar a la ciudad de Paraná para los controles y atención médica de Lucas. "Por eso hago este pedido, espero que me puedan ayudar, soy una madre luchadora en esta vida", expresó.Sobre Lucas, la mujer afirmó que "vive riendo, habla con toda la gente porque no tiene problemas para comunicarse". No obstante, dio cuenta que como se dificulta su traslado y presencia en la escuela "no sabe leer, no sabe escribir y ahora está aprendiendo los primeros números que le están enseñando en el hospital". Es por ello que además Nilda requirió una maestra domiciliaria."En Santa Elena hay muchas personas que nos ayudan pero necesitamos la mochila que le dará mayor movimiento e independencia, incluso hasta para ir al baño o ir a la esquina para estar con algún compañerito. Yo algún día voy a morir y quiero que él se independice", manifestó Nilda.Actualmente Lucas está la Sala 4 del hospital San Roque y espera un turno para viajar a Buenos Aires "para ver si necesita un trasplante", señaló su mamá, quien agradeció y destacó la atención que todo el personal del nosocomio le brinda a su hijo.Quienes quieran colaborar y ayudar a Lucas, pueden comunicarse al celular de Nilda: 3437 492793.