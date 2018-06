Investigan si una joven embarazada de 19 semanas murió por un aborto clandestino

La Justicia de Rosario investiga qué causó la infección generalizada que el domingo a la madrugada llevó a la muerte a una chica de sólo 22 años, embarazada de casi cinco meses y madre de dos chiquitos. Apenas un día antes de morir, Eliana Coppola se había hecho un control prenatal., explicó ayer el titular del área de Salud Sexual del municipio rosarino, Daniel Teppaz,, aunque la bibliografía médica admite que también puede darse tras un aborto espontáneo.La fiscal de Homicidios Culposos que instruye la causa, Valeria Piazza Iglesias, ya tomó testimonio a los familiares de la chica y pidió el secuestro de "todas sus historias clínicas" en los centros de salud para que el Instituto Médico Legal pueda practicar la autopsia de la joven y los restos fetales, incluso con presencia de peritos de parte., contó Teppaz, para explicar que si bien faltaban elementos para probarlo, en términos médicos, al punto de que un día antes de que se le declarara la septicemia había estado en el centro de salud de barrio Ludueña, donde ella y su familia (pareja y dos hijitos) se atendían con regularidad."Conozco el personal del centro y sé que habría sido muy receptivo ante cualquier conflicto que ella hubiera podido tener con su embarazo", aseguró el funcionario, una de las voces más lúcidas que hace pocas semanas fundamentó la necesidad de legalizar el aborto en la Cámara de Diputados.Peroen ese ámbito. "No habría sido problemático que lo planteara", insistió Teppaz, máxime cuandoy no hay registro de una muerte por aborto clandestino desde 2012.Sin embargo, y pese a que ese control no detectó ningún signo de problemas, a la noche siguiente la chica llegó a la Maternidad Martin junto a su pareja con una infección gravísima. Tan serio era el pronóstico, que fue derivada en ambulancia con "código rojo" al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde hay un nivel máximo de complejidad.A ese centro asistencial arribó poco antes de las 21 del sábado "aún lúcida", pero "con la bolsa rota y ya expulsando el feto" de 19 semanas de gestación, por lo que se le practicó un legrado y quedó con asistencia mecánica respiratoria.El director del Heca, Néstor Marchetti, contó que el "cuadro séptico era realmente muy grave". Pese al esfuerzo médico por compensarla, falleció el domingo a la madrugada.La causa de la muerte, detalló Teppaz, fue la propia infección, que provocó una "descompensación muy rápida", algo que se describe como una "quema de etapas".Y pese a que. Los resultados de los análisis practicados en vida a la joven se sumarán ahora a las autopsias de su cuerpo y los restos fetales para llegar lo más cerca posible de la verdad.Por eso, la fiscal que investiga la muerte de Eliana explicó que para realizar la necropsia se esperará a contar con las historias clínicas de cada uno de los efectores donde la chica fue tratada, legajos que estarían llegando hoy.Con esos registros, el Instituto Médico Legal practicará las autopsias "de acuerdo a todos los protocolos", proceso en que la familia fue invitada a aportar peritos de parte.Piazza Iglesias ya tomó testimonio a la pareja, madre y dos hermanas de Eliana. "No puedo adelantar nada", se excusó y aclaró que el aborto clandestino no era la única hipótesis, sino que trabajaba sobre "varias líneas de investigación", publica el diario