Hace una semana se difundieron fotografías de un niño que enfrentaba las heladas para asistir a la escuela en la provincia de Misiones. Y en las últimas horas se conoció la historia de Axel Yamil Antúnez cruza dos arroyos y camina tres kilómetros diarios de ida y otros tantos de vuelta. Un docente de la escuela a la que asiste todos los días contó su historia.La autora de la foto es la maestra, Noelia Barrios (28), quien da clases en la Escuela Nº196 desde hace tres años. Noelia capturó la imagen justo antes de entrar a la institución el lunes 18 de junio."Ese día hubo asistencia perfecta, vinieron todos", contó la maestra.A la escuela asisten 80 estudiantes, y la gran mayoría llega al lugar haciendo este tipo de esfuerzos."Siento que hay mucho ahí, me gusta el desafío de trabajar en esa zona, uno transita el sacrificio del chico", señaló la docente, según publica Infobae."Uno no camina todos esos kilómetros bajo la helada si no es porque en la escuela encuentran contención, cariño, otras cosas", completó.