Concordia y Concepción del Uruguay harán un "pañuelazo" por el aborto

En consonancia con lo que ocurrirá en la mayoría de las ciudades del país, este martes 26 de junio por la tarde se desarrollará sendos Pañuelazos en Concordia y Concepción del Uruguay, para reclamar el urgente tratamiento de la legalización del aborto en el Senado. En Paraná se concretará el jueves 28.



En Concordia la concentración se hará en la Plaza 25 de Mayo las 18:30. En Concepción del Uruguay el Pañuelazo se iniciará a las 18, en la Plaza Ramírez. Es convocado por la Asamblea Feminista y Brujas insurrectas.



"Exigimos el tratamiento en el senado de manera urgente y rechazamos la maniobra dilatoria de Gabriela Michetti, que es una clara intención de obstaculizar la ley", se expresó desde las organizaciones. Recordaron además que se movilizó "más de un millón de personas en todo el país los pasados 13 y 14 de junio". "Eso es la expresión de un camino transitado por parte de la campaña", subrayaron y aseguraron: "No vamos a dar un paso atrás", supo APF. En Paraná, el jueves En tanto, en la capital entrerriana el Pañuelazo se realizará el jueves 28 de junio, en coincidencia con el Día del Orgullo. Será a partir de las 16 en la Plaza 1º de Mayo, con la consigna "Orgullo es Lucha, Pañuelazo por el aborto legal". Pañuelazo federal La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó a realizar un Pañuelazo federal este martes 26 de junio, para exigir que se fije una fecha para el tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que ya cuenta con media sanción de Diputados.



La iniciativa fue girada por la vicepresidenta Gabriela Michetti a cuatro comisiones en lugar de las dos que se preveía originalmente.



Desde la Campaña se entiende que es necesario el giro del proyecto a las comisiones de Salud, y Justicia y Asuntos Penales, porque el aborto es una problemática de salud pública y porque de aprobarse se modificaría el Código Penal.



Sin embargo, desde el movimiento de mujeres se impugna el envío a las otras dos comisiones, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, porque la legalización del aborto no es anticonstitucional y porque no hay en el texto de la media sanción alusión alguna a partida presupuestaria.



Por eso esto se considera una "maniobra" de Michetti para retrasar el tratamiento del proyecto IVE en el Senado nacional y evitar que se avance hacia la sanción definitiva.