La tasa de cáncer de próstata "es muy alta" en la región

El cáncer de próstata, junto al cáncer de pulmón y de mama, se encuentra entre los más frecuentes en nuestro país.



"La prevención se hace todo el año, aunque estos días se intensifica. Se realiza en forma totalmente gratuita y está destinada a hombres mayores de 45 años, de acuerdo a lo que marca la estadística, aunque también pueden realizar el control los hombres más jóvenes", expresó el Dr. Sergio Girard, de Colón.



Agregó que la campaña de prevención que se realiza"consiste en un diagnóstico por imágenes, una ecografía que se hace en el hospital, y un análisis específico para detectar tumores prostáticos incipientes, que se realiza sin cargo en un laboratorio de Colón, mediante un convenio con LALCEC, a quienes vayan con la orden de nuestra sede".



En tanto, dio a conocer que la incidencia de cáncer de próstata en nuestro departamento "llamativamente es altísima. La semana pasada estuve charlando con un patólogo reconocido de Concepción del Uruguay, quien me comparaba las estadísticas con otras localidades regionales, no solo de cáncer prostático, sino urológico en general, de vejiga y renal".



Al respecto, continuó diciendo: "La tasa de cáncer de próstata es muy alta. Lo que es preocupante también, y se ha manifestado en los últimos años, a edades muy jóvenes. En nuestra zona, hay más cáncer de próstata que de pulmón".



Al ser consultado sobre las razones de este incremento tan notorio, el médico respondió: "Tenemos una teoría pero no me arriesgo a decirla porque se necesitarían estudios más complejos que no están al alcance nuestro y deberían depender del Ministerio de Salud. Sí se sabe que el cáncer de próstata no tiene mucha relación directa con la alimentación o el tabaquismo, aunque este último puede influir, pero no hay nada científicamente comprobado que sea causal directo, como en los tumores de la vía respiratoria".



"El cáncer prostático tiene mayor incidencia en los hombres mayores de 70-75 años relacionado a una baja de la hormona masculina por excelencia que es la testosterona, la cual produce un incremento del tamaño prostático, algo muy común. En la facultad nosotros estudiábamos a hombres mayores de 60 años, pero hoy en día hay gente de 50 años con cáncer de próstata, lo que antes era impensado", supo El Entre Ríos.



A modo preventivo, Sergio Girard indica que "una vez al año hay que realizar el análisis prostático, llamado PSA, para que el cáncer pueda ser detectado tempranamente. Al ser localizado en estadíos no muy avanzados, tiene un porcentaje de curación muy elevado, de alrededor del 90%. Si el estudio presenta alguna duda, se lo cita al paciente para que sea controlado con mayor frecuencia. Por eso, aunque no tenga síntomas, es importante el control".