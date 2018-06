Médica embarazada, agredida por un paciente: estuvo al borde de perder el bebé

La doctora Manuela Ramos contó a Diario Río Uruguay el violento episodio que tuvo que padecer, cuando estaba de guardia en el hospital Felipe Heras y embarazada de 8 meses.



La secuencia ocurrió el pasado 21 de mayo cuando "ingresé a la Guardia, a las 8 horas", comentó la profesional. Agregando que en ese momento, ya "había un señor que estaba enojado y haciendo disturbios".



Cuando ingresa a ser atendido, el violento, que quería atención para su hijo, siguió insultando y - según personal del lugar - incluso había "pateado algunas puertas".



"Se le pidió que se tranquilice y cuando ví que ya no había caso, llamé a personal de Seguridad, pero siguió insultando y hasta sacó un teléfono para grabar", comentó Ramos. En riesgo En un momento dado, la agresión pasó al extremo cuando la médica estaba sentada detrás de una camilla. El hombre pateó violentamente la camilla y ésta terminó "golpeándome en el abdomen, cuando yo ya estaba de 8 meses de embarazo", detalló.



No contento con eso, el agresor "bajó a su hijo de los brazos para volver a pegarme", aseveró la profesional. Subrayando que ? afortunadamente - sus compañeros pudieron retenerlo y "se da aviso a la policía".



Por toda la angustiante secuencia, la doctora Ramos entró en un cuadro clínico con "pico de presión" por lo que debió ser derivada al hospital Masvernat, ya que tenía "niveles peligrosos para la gestación".



Todo terminó recién el 8 de junio, cuando la mujer debió dar a luz de forma adelantada a una criatura "que permaneció días en Neonatología".



El dato - tan curioso como indignante - es que el agresor cumple funciones administrativas en el mismo nosocomio de la zona sur, y el disparador de su actitud habría sido que argumentaba que "no querían atender a su hijo", que no reportaba "peligrosidad, con base asmática pero sin signos de dificultad respiratoria", comentó Ramos. Expuestos La médica aseveró que estos tipos de episodios ? aunque no tan extremos - no son aislados y redundan en una constante en una guardia de este tipo.



"Tuve mucha solidaridad de mis colegas porque es muy contínua la violencia y estamos en una situación de inseguridad constante", se lamentó. Subrayando que "uno abre la puerta y no sabe con qué se va a encontrar".



La profesional recibió además el llamado y el acompañamiento del director del nosocomio, Adolfo Libardoni, el doctor a cargo del sector en cuestión; así como la propia Ministra de Salud, Sonia Velázquez.