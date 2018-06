Implementan nuevas medidas de seguridad para vuelos con destino a Estados Unidos

Debido a los nuevos requerimientos del TSA, las compañías aéreas que operan vuelos hacia Estados Unidos recomiendan a los clientes que pongan sus sustancias en forma de polvo de más de 350 ml ?aproximadamente el tamaño standar de una lata de gaseosa- en sus maletas registradas.

Los polvos en los equipajes de mano pueden ser sometidos a revisiones adicionales, y si el polvo no puede ser identificado por los oficiales de seguridad, no serán admitidos en la cabina de la aeronave.

Las sustancias en polvo son descritas como partículas secas finas producidas por la desintegración, aplastado o molido de sustancias sólidas (por ejemplo: harina, azúcar, café molido, especias, leche en polvo y cosméticos).

Las autoridades de seguridad de aviación fuera de los Estados Unidos usarán su criterio y adiestramiento para determinar qué es considerada una sustancia en polvo.

Esta política no aplica a vuelos saliendo de los Estados Unidos o sus territorios, pues el TSA ya implementó procedimientos mejorados en sus puntos de seguridad.