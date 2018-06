Desalojaron a joven pareja con dos niños que había usurpado una vivienda social

Se registró un intento de usurpación de una vivienda que aún no está habitada, en barrio 72 Viviendas de Chajarí, este martes en horas de la noche. Se trató de una joven pareja con dos niños, los que fueron obligados a desalojar el domicilio.



Fueron los vecinos los que denunciaron el hecho, e intervino personal policial de la comisaría primera.



Al respecto, el subcomisario Osvaldo Adolf, jefe de la Comisaría Nº 1 de Chajarí, precisó que un sujeto de 26 años, el cual se encontraba acompañado por su pareja y dos menores de edad, al momento de ser entrevistado por los efectivos, argumentó no tener vivienda propia, y que si bien concurrió a organismos gubernamentales en busca de ayuda, no recibió una respuesta positiva.



El joven no es oriundo de Chajarí, pero tiene domicilio desde hace cuatro años en esa ciudad.



"Se le hizo saber a este hombre que estaba cometiendo un delito, por lo cual fue notificado, y a su vez, el hecho fue comunicado a las autoridades judiciales pertinentes. También se les explicó a quienes usurpaban la vivienda, las consecuencias a las que se sometían en caso de continuar allí", explicó el comisario.



"Cabe destacar que estos no opusieron resistencia, como tampoco violentaron ninguna abertura de la casa para ingresar, dado que sabía por dónde ingresar, a raíz que la persona adjudicada con la vivienda les dio las indicaciones correspondientes para no entrar por la fuerza", agregó.



"La familia en cuestión fue trasladada a dependencia policial para una correcta identificación, en tanto que quedaron supeditados a la causa por intento de violación de domicilio, lo que fue comunicado de forma inmediata a la Fiscalía. Asimismo, se le dio aviso de inmediato al área de Viviendas del municipio, para que tomen las medidas correspondientes con la vivienda, es decir, concurrir a cerrarla y preservar su seguridad", explicó el funcionario policial. (Chajarí al día)