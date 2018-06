El Ventilador: Marihuana medicinal y salud versus el límite de la legalidad

Despenalización

"Es un tema muy estigmatizado"

"El consumo de cualquier tipo de droga está despenalizado por la ley de drogas desde siempre"

"En la ley falta contemplar quiénes comercializan"

Entre el dolor y la ilegalidad

El texto oficial pone en efectivo funcionamiento el denominado Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no Convencionales.Si bien la norma elaborada era más amplia, por decisión del presidente Mauricio Macri sólo se reglamentaron 3 de los 12 artículos referidos a los objetivos del programa.Mientras tanto, las personas que encontraron en el aceite de cannabis el alivio del dolor no esperan. La producción de aceite casera empezó antes de la sanción de la ley. Las pioneras fueron las madres de chicos con epilepsia y otras enfermedades. Luego se sumaron muchos casos de personas, movidas por la desesperación y el dolor de enfermedades propias o de seres queridos. Empezaron a hacerlo en sus casas a pesar del riesgo penal. Probaron y funcionó. Después llegó la ciencia, el debate y la ley para validarlas.Sin embargo, aún con la norma, en Argentina el cultivo y la producción de aceite son siguen siendo ilegales.Cómo en muchas ciudades argentinas, existe en Paraná una Agrupación de Agricultores Cannabicos. Está integrada por personas de distintas edades y profesiones que aprendieron a cultivar la planta y defienden su consumo.Organizan además encuentros en los que enseñan los pasos para la producción y divulgar sus propiedades.Hace unas semanas, un nutrido grupo participó de la marcha mundial por la marihuana que se realiza el primer sábado de mayo desde hace casi 20 años y que se replica en ciudades de todo el mundo.Con pancartas que señalaban "El autocultivo no es narcotráfico" o "Basta de presos por cultivar", marcharon desde la Plaza Saenz Peña hasta la Alvear.Piden por la despenalización de la planta de la lista de estupefacientes en la ley que se criminaliza a usuarios y cultivadores que optan por autoabastecerse.Plantean que se respete el artículo 19 de la Constitución Nacional y que indica que "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados"En su reclamo, los productores canábicos afirman que quienes se suman a la convocatoria son laburantes, artistas y profesionales de la salud, que demandan que la ley no los criminalice ni que la sociedad los mire como gente rara.Con diversos puntos de vista, tanto el conductor Lalo Foncea, como los panelistas Ana Tepsich, Claudia Yauk, Mariano Kohan, Sebastián Martínez y Luz Alcain, fueron haciendo sus aportes al tema en El Ventilador, programa que se emite por Elonce TV, martes y jueves.Lalo Foncea abrió el programa asegurando que este tema "siempre trae mucha polémica: Se trata del uso del cannabis medicinal; ¿el cultivo es delito?, ¿Cuál es la situación con la actual legislación?", se preguntó el conductor.La periodista Claudia Yauck explicó que "es algo que involucra a la gente, al estado.. Todavía hay reclamos y el estado debe ponerse a la altura para dar una respuesta"."No me parece que haya una prohibición.", señaló.. Tenemos una ley, pero falta mucho para lo que lo que el espíritu de la legislación tenía pensado para la Argentina", aseveró la periodista Luz Alcain.El panelista Mariano Kohan, consideró que "es un tema que viene muy estigmatizado y armado como que es el gran enemigo de la humanidad.. Es un momento en el que se está dando un cambio de óptica desde todo el mundo".Patricia Caro, expresó que ". Dado que en la realidad no está penalizada la tenencia para uso personal, porque por jurisprudencia de la Corte no se procesan estos casos, que lo digan claramente por ley y listo".En este sentido, Caro entendió que "hay mucha confusión.".Por otra parte, la especialista lamentó "el nivel de tolerancia social que hay hacia la marihuana por el marketing de la marihuana recreativa, la marihuana medicinal. Todo pronunciamiento legal que favorezca esto, como el caso de Uruguay y la venta de marihuana en farmacias, es nefasto;. Incluso está el concepto que la marihuana autocultivada en casa es mejor que la del narcotráfico, lo cual también es marketing porque es una marihuana transgénica producida por Monsanto y es un muchísimo más activa que la paraguaya".Paso seguido insistió: "".Carolina Gaillard, actual Secretaria de Turismo provincial, fue diputada nacional y co autora del proyecto de ley sobre cannabis medicinal. "Este es un tema de Salud, por eso lo trabajamos desde la comisión respectiva.. Se ha legalizado el uso medicinal en muchas partes del planeta, aunque lamentablemente, por falta de decisión política del Ejecutivo nacional,"."Nos dio mucha impotencia, trabajamos quince proyectos de ley de legalización del uso medicinal, y dentro de estos, se trabajó desde la Comisión de Salud para un dictamen que contemplara todas las situaciones, es decir, autorizar la producción, comercialización. Lamentablemente, el texto que se pone a tratamiento en el recinto fue el dictamen de mayoría, que el que impuso el Ministerio de Seguridad que es acotado, es la legalización del uso para investigación del cannabis.", recordó Gaillard.Asimismo dijo que".", puso relevancia.La panelista Ana Tepsich hizo aportes al debate, consultando en todo momento a los invitados para poner sobre la mesa, la discusión sobre el delgado límite entre la ilegalidad y el uso de la marihuana medicinal.

"Mi hijo pasó de tener 100 convulsiones diarias a tres por semana"

Obtuvo "resultados inmediatos" y ahora regala el aceite

"No está demostrado que el aceite de cannabis produzca adicción"

"Es fundamental que la ley esté reglamentada"

"El cannabis es una cultura"

Susana Vivas, integrante de Mamá Cultiva, manifestó que ", hacer aceite y tener la medicina para nuestros hijos.".El frasquito de aceite en la agrupación no se vende, sino que buscan generarlo de manera comunitaria. "La mamá que logra llegar al aceite tiene para su hijo pero también deja para nuestra entidad, para que pueda utilizarlo otro chico", indicó.Contó también que "".Doris Aviles, Integrante de Mamá Cultiva, contó su experiencia: "". Ante la consulta, Aviles mencionó que su médico le recomendó el aceite.Silvia Encinas tiene una historia de vida muy fuerte. Es enferma oncológica, cultiva, consume y regala a más de 100 personas que padecen distintas patologías."Me extirparon una mama, producto del cáncer. Me iba a quedar un dolor permanente en el hombro, por el peso que se saca, que afecta el equilibrio, además del dolor en los ganglios. Antes de sentir el dolor empecé a interiorizarme del uso de aceite de cannabis, me sumé a la lucha por la ley", comenzó relatando.Encinas es de Rosario del Tala y a raíz de su enfermedad, empezó a cultivar y elaborar su propio aceite de cannabis. Obtuvo resultados "inmediatos", se despojó de los miedos y se dijo: "lo voy a cultivar, voy a tener mayor cantidad de plantas y voy a regalar el aceite"., comentó Silvia. Y destacó que. En tal sentido, remarcó la importancia que el aceite sea elaborado "en forma seria, responsable y que la procedencia sea cierta".Silvia mencionó además que"Yo me despojé de los miedos en beneficio, no únicamente mío porque los resultados los tuve de inmediato, y", afirmó."Invito a que cultiven, a desafiar esta prohibición perversa. No puede ser que una ley nos impida que una planta sea la solución para una patología. Por supuesto que se debe consultar e informar al médico y nunca dejar de consumir los medicamentos que nos receten", aseveró.EncinasJorge Solana Silveira, médico cirujano que acompaña a un grupo de mamás que como complemento al tratamiento tradicional decidieron usar cannabis con fines terapéuticos, dijo que "el cannabis es una planta que se usa en Oriente hace más de cinco mil años. Hay experiencias en muchas partes del mundo sobre sus beneficios. No está demostrado que produzca adicción".Respecto a las consultas que recibe, informó que "desde la medicina acompañamos.. El Conicet debería hacer un protocolo de investigación científica que nos de herramientas a nosotros"."Uno debería protocolizar las enfermedades que va a tratar, el aceite que uno va a usar, la dosis.. Hay un estudio en Nueva Zelanda, que se hizo durante 30 años y en base a personas fumadoras y no fumadoras, que exhibe que el uso crónico de marihuana en jóvenes produce cambios en las funciones cerebrales", relató.Y agregó: "".El panelista Sebastián Martínez, opinó que "es fundamental que la ley esté reglamentada como debe ser. Es algo muy grave porque. Mucha gente se entera de boca en boca y el resultado en muchos casos es bueno".Darío García, referente de la Agrupación Paranaense de Productores Canábicos, explicó que "en el país hay amparos legales de autocultivo. Hay distintos organismos investigando con agrupaciones. Queremos remarcar que un cultivador se arriesga a entre 4 y 15 años de cárcel por generar su propia medicina. El Estado está perdiendo dinero y en medio de ilegalidad".", dijo.Sobre los efectos colaterales, señaló que "lo único que está comprobado es el daño que hace en los pulmones la inhalación de monóxido de carbono, de aire caliente.. Hay personas que si están habituadas al consumo de marihuana fuman un cigarrillo y siguen con su vida normal como si no fumaron nada".", manifestó.Sabina Galfano contó que su casa fue allanada ante una denuncia por autocultivo. "Pidió que "se deje de criminalizar a usuarios y cultivadores, aún hoy hay compañeros presos en el país, por este tema".