Alertan que busca pareja en red social un hombre que mató a su ex novia

"El femicida de Luciana Moretti, Pablo Víctor Cuchan, nuevamente en Tinder. Por favor compañeras, difundan. En 2004 la descuartizó y quemó su cuerpo en una parrilla", es uno de los tantos mensajes que publicaron en Twitter agrupaciones feministas irradiaron el alerta sobre la peligrosidad del asesino.



Son varios los usuarios de las redes sociales que comenzaron a escrachar a Pablo Víctor Cuchan, que obtuvo la libertad asistida hace dos años y se instaló en Monte Hermoso, a 100 kilómetros de Bahía Blanca, donde, pese a que fue declarado persona no grata, vive como un vecino más.



Su excarcelación fue dictada en abril de 2016 por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca, en línea con lo que había ordenado la Cámara de Apelaciones de la ciudad bonaerense, ya que en dos fallos anteriores ese cuerpo había denegado el pedido de la defensa.



En esa resolución, los jueces se vieron obligados a dictar la excarcelación por dos razones expuesta por la Cámara: el tiempo de detención, 11 años, y su conducta carcelaria, "ya que en los distintos informes la calificación fue de 10 Ejemplar".



Compañeras que sean o visiten Monte Hermoso y la zona, por favor, tengan cuidado y difundan". Su perfil en la aplicación es "Vic29", advirtieron.



En octubre de 2004, Cuchan mató, descuartizó y quemó en el fogón de la casa de sus padres de la localidad bonaerense de Ingeniero White, a Luciana Moratti, de 15 años que había sido vecina y novia.



Fue condenado a 18 años de prisión dos años después de los hechos pero en 2016 obtuvo la libertad vigilada y se instaló en en Monte Hermoso, a 100 kilómetros de Bahía Blanca, donde fue declarado persona no grata.



En marzo de 2017, Cuchan fue acusado de perseguir, insultar y cruzarle el auto a una ex pareja en pleno centro de Monte Hermoso.



La abogada de la familia Moretti denunció ante el Tribunal Criminal 1 que Cuchan había incumplido las condiciones bajo las que fue puesto en libertad vigilada en 2016, pero su denuncia no prosperó.



Tampoco las cientos de firmas que logró la consigna abierta en la plataforma Change.org para que fuera otra vez preso.



Aquella condena a 18 años de prisión, que luego fue rebajada a 17, aún no se encuentra firme.



En ese argumento se basó el tribunal de Bahía Blanca que, con opinión dividida de jueces, liberó a Cuchan.



También actuó sobre la base de un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense que calificó como 10 su conducta dentro de las cárceles de Bahía Blanca y Saavedra, donde estuvo preso más de una década. (NA)